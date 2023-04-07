Sinem Kobal’ın tatil pozları çok beğenildi

Kenan İmirzalıoğlu ile evliliğinden iki kızı olan Sinem Kobal bir süredir kameralardan uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı.
Kenan İmirzalıoğlu ile evliliğinden iki kızı olan Sinem Kobal bir süredir kameralardan uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı.
Ara ara sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan güzel oyuncunun son pozlarına beğeni yağdı.
Sicilya tatilinde dev kaktüsler arasında poz veren oyuncu Sinem Kobal yine hayranlarından tam not aldı.
35 yaşındaki Kobal'ı görenler "Gittikçe gençleşiyorsun" yorumlarını fotoğrafın altına yağdırdı.
İşte o pozları...
Çocuklarını gözlerden uzakta büyüten Sinem Kobal, kızı Lalin ile mutfakta verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan paylaşım, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlandı.
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin ilgi odağı olurken "Ne kadar büyümüş" yorumu yapıldı.