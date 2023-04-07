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Haberler Magazin Sinem Kobal'ın tatil pozları çok beğenildi

Sinem Kobal'ın tatil pozları çok beğenildi

Başarılı sunucu ve oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren oyuncu Sinem Kobal, yakın zamanda ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Gözlerden uzakta bir yaşam sürmeye başlayan güzel oyuncu, son olarak sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Sicilya tatiline giden oyuncunun pozları çokça beğeni aldı.

07.04.2023, 11:18 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023, 11:19

Kenan İmirzalıoğlu ile evliliğinden iki kızı olan Sinem Kobal bir süredir kameralardan uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı.

Sinem Kobal’ın tatil pozları çok beğenildi

Ara ara sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan güzel oyuncunun son pozlarına beğeni yağdı.

Sinem Kobal’ın tatil pozları çok beğenildi

Sicilya tatilinde dev kaktüsler arasında poz veren oyuncu Sinem Kobal yine hayranlarından tam not aldı.

Sinem Kobal’ın tatil pozları çok beğenildi

35 yaşındaki Kobal'ı görenler "Gittikçe gençleşiyorsun" yorumlarını fotoğrafın altına yağdırdı.

Sinem Kobal’ın tatil pozları çok beğenildi

İşte o pozları...

Sinem Kobal’ın tatil pozları çok beğenildi

Çocuklarını gözlerden uzakta büyüten Sinem Kobal, kızı Lalin ile mutfakta verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan paylaşım, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlandı.

Sinem Kobal’ın tatil pozları çok beğenildi

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin ilgi odağı olurken "Ne kadar büyümüş" yorumu yapıldı.

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