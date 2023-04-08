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Haberler Magazin Aşk-ı Memnu'nun 'Süleyman Efendi'sinden üzen haber!

Aşk-ı Memnu'nun 'Süleyman Efendi'sinden üzen haber!

Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde Süleyman Efendi rolüyle hafızalara kazınan Rana Cabar'dan sevenlerini üzen haber geldi. 78 yaşındaki usta oyuncu, apar topar hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Rana Cabar'ın son sağlık durumu merak edilirken, oyuncu Metin Yıldız'dan açıklama geldi. İşte Rana Cabar'ın son sağlık durumu...

08.04.2023, 09:32 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023, 09:33

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Hazal Kaya, Nebahat Çehre, Zerrin Tekindor ve Selçuk Yöntem'in paylaştığı Aşk- Memnu dizisindeki "Süleyman Efendi" rolüyle hafızalarda yer eden duayen sanatçı Rana Cabbar, apar topar hastaneye kaldırıldı.

Aşk-ı Memnu’nun ’Süleyman Efendi’sinden üzen haber!

Usta oyuncunun durumunu meslektaşı Metin Yıldız paylaştı.

Aşk-ı Memnu’nun ’Süleyman Efendi’sinden üzen haber!

"SEVGİYE İHTİYACI VAR"

Yoğun bakımda tedavisi süren 78 yaşındaki Rana Cabbar'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren oyuncu Metin Yıldız, "Çok değerli büyük oyuncu Rana Cabbar hastalanıyor.

Aşk-ı Memnu’nun ’Süleyman Efendi’sinden üzen haber!

Yoğun bakıma kaldırılıyor. Doktoruyla görüştüm. Sağlık durumu kötü değil.

Aşk-ı Memnu’nun ’Süleyman Efendi’sinden üzen haber!

İlgiye, sevgiye ihtiyacı var" diyerek Rana Cabbar için dileklerini belirtti.

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