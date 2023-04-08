Aşk-ı Memnu’nun ’Süleyman Efendi’sinden üzen haber!

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Hazal Kaya, Nebahat Çehre, Zerrin Tekindor ve Selçuk Yöntem'in paylaştığı Aşk- Memnu dizisindeki "Süleyman Efendi" rolüyle hafızalarda yer eden duayen sanatçı Rana Cabbar, apar topar hastaneye kaldırıldı.
Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Hazal Kaya, Nebahat Çehre, Zerrin Tekindor ve Selçuk Yöntem'in paylaştığı Aşk- Memnu dizisindeki "Süleyman Efendi" rolüyle hafızalarda yer eden duayen sanatçı Rana Cabbar, apar topar hastaneye kaldırıldı.
Usta oyuncunun durumunu meslektaşı Metin Yıldız paylaştı.
"SEVGİYE İHTİYACI VAR"
Yoğun bakımda tedavisi süren 78 yaşındaki Rana Cabbar'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren oyuncu Metin Yıldız, "Çok değerli büyük oyuncu Rana Cabbar hastalanıyor.
Yoğun bakıma kaldırılıyor. Doktoruyla görüştüm. Sağlık durumu kötü değil.
İlgiye, sevgiye ihtiyacı var" diyerek Rana Cabbar için dileklerini belirtti.