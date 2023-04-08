Kansere yakalandığı ortaya çıkan Hüsnü Şenlendirici’nin son sağlık durumu...

Sibel Can ve Hakan Altun ile birlikte yer aldığı programda izleyicinin kulaklarının pasını silen Hüsnü Şenlendirici'nin bağırsak kanserine yakalandığı ve ameliyat olduğu ortaya çıktı.
Sibel Can ve Hakan Altun ile birlikte yer aldığı programda izleyicinin kulaklarının pasını silen Hüsnü Şenlendirici'nin bağırsak kanserine yakalandığı ve ameliyat olduğu ortaya çıktı.
Sabah Gazetesi'nden Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Şu sıralar ekranlarda 'Şarkılar Bizi Söyler' programı ile boy gösteren ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici hastalığı nedeni ile bıçak altına yattı.
Sibel Can ve Hakan Altun ile birlikte yer aldığı programda izleyicinin kulaklarının pasını silen Hüsnü Şenlendirici'nin bağırsak kanserine yakalandığı ortaya çıktı.
Ameliyat olan ünlü ismin, 11 cm bağırsağı alındı.
SON SAĞLIK DURUMU...
Ünlü sanatçı, bugün sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi:
"KONTROL AMAÇLI HASTANEDE OLACAĞIM"
Hüsnü Şenlendirici, açıklamasında "Sevgili dostlarım, arkadaşlarım, sevenlerim; geçen hafta yaptırdığım rutin kontroller sonrasında doktorlarımın tavsiyesi ile bir operasyon geçirdim. Sağlık durumum gayet iyi, kontrol amaçlı birkaç gün daha hastanede olacağım. Geçmiş olsun dilekleriniz için her birinize çok teşekkür ederim. Kısa bir ara sonrasında hem ekranlarda hem de konserlerimde sevenlerim ile buluşacağım" ifadelerine yer verdi."