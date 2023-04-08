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Haberler Magazin Kansere yakalandığı ortaya çıkan Hüsnü Şenlendirici'nin son sağlık durumu...

Kansere yakalandığı ortaya çıkan Hüsnü Şenlendirici'nin son sağlık durumu...

Geçtiğimiz günlerde ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin kansere yakalandığı ve ameliyat olduğu ortaya çıkmıştı. Sağlık durumu merak edilen Hüsnü Şenlendirici, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşte kansere yakalanan ve ameliyat olan Hüsnü Şenlendirici'nin son sağlık durumu...

08.04.2023, 09:45 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023, 10:07

Sibel Can ve Hakan Altun ile birlikte yer aldığı programda izleyicinin kulaklarının pasını silen Hüsnü Şenlendirici'nin bağırsak kanserine yakalandığı ve ameliyat olduğu ortaya çıktı.

Kansere yakalandığı ortaya çıkan Hüsnü Şenlendirici’nin son sağlık durumu...

Sabah Gazetesi'nden Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Şu sıralar ekranlarda 'Şarkılar Bizi Söyler' programı ile boy gösteren ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici hastalığı nedeni ile bıçak altına yattı.

Kansere yakalandığı ortaya çıkan Hüsnü Şenlendirici’nin son sağlık durumu...

Sibel Can ve Hakan Altun ile birlikte yer aldığı programda izleyicinin kulaklarının pasını silen Hüsnü Şenlendirici'nin bağırsak kanserine yakalandığı ortaya çıktı.

Kansere yakalandığı ortaya çıkan Hüsnü Şenlendirici’nin son sağlık durumu...

Ameliyat olan ünlü ismin, 11 cm bağırsağı alındı.

Kansere yakalandığı ortaya çıkan Hüsnü Şenlendirici’nin son sağlık durumu...

SON SAĞLIK DURUMU...

Ünlü sanatçı, bugün sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi:

Kansere yakalandığı ortaya çıkan Hüsnü Şenlendirici’nin son sağlık durumu...

"KONTROL AMAÇLI HASTANEDE OLACAĞIM"

Hüsnü Şenlendirici, açıklamasında "Sevgili dostlarım, arkadaşlarım, sevenlerim; geçen hafta yaptırdığım rutin kontroller sonrasında doktorlarımın tavsiyesi ile bir operasyon geçirdim. Sağlık durumum gayet iyi, kontrol amaçlı birkaç gün daha hastanede olacağım. Geçmiş olsun dilekleriniz için her birinize çok teşekkür ederim. Kısa bir ara sonrasında hem ekranlarda hem de konserlerimde sevenlerim ile buluşacağım" ifadelerine yer verdi."

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