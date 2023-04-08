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Haberler Magazin Ünlü oyuncu Şehsuvar Aktaş'ın babası ve üvey annesi son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü oyuncu Şehsuvar Aktaş'ın babası ve üvey annesi son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü oyuncu Şehsuvar Aktaş, Bartın'da 3 katlı bir evde çıkan yangında babası Yücel Aktaş ve üvey annesi Nesrin Aktaş'ı kaybetmişti. Şehsuvar Aktaş'ın babası, emekli astsubay Yücel Aktaş ile emekli memur olan üvey annesi Nesrin Aktaş bugün Bartın'da son yolculuğuna uğurlandı.

08.04.2023, 17:17 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023, 17:18

Bartın'ın Dallıca köyüne bağlı Çakırlar mahallesinde üç katlı binada önceki gün gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evin ikinci katında oturan Yücel Aktaş ve Nesrin Aktaş, karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu Şehsuvar Aktaş’ın babası ve üvey annesi son yolculuğuna uğurlandı

Şehsuvar Aktaş'ın babası, emekli astsubay Yücel Aktaş ile emekli memur olan üvey annesi Nesrin Aktaş için cenaze töreni düzenlendi.

Ünlü oyuncu Şehsuvar Aktaş’ın babası ve üvey annesi son yolculuğuna uğurlandı

Şehsuvar Aktaş'ın babası, emekli astsubay Yücel Aktaş ile emekli memur olan üvey annesi Nesrin Aktaş için cenaze töreni düzenlendi.

Ünlü oyuncu Şehsuvar Aktaş’ın babası ve üvey annesi son yolculuğuna uğurlandı

Dallıca köyünde Merkez Camii avlusunda düzenlenen cenaze törenine çok sayıda vatandaş katıldı.

Ünlü oyuncu Şehsuvar Aktaş’ın babası ve üvey annesi son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreni öncesinde taziyeleri kabul eden ünlü oyuncu Şehsuvar Aktaş'ın büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

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