Ünlü oyuncu Şehsuvar Aktaş’ın babası ve üvey annesi son yolculuğuna uğurlandı

Bartın'ın Dallıca köyüne bağlı Çakırlar mahallesinde üç katlı binada önceki gün gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evin ikinci katında oturan Yücel Aktaş ve Nesrin Aktaş, karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti.
Bartın'ın Dallıca köyüne bağlı Çakırlar mahallesinde üç katlı binada önceki gün gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evin ikinci katında oturan Yücel Aktaş ve Nesrin Aktaş, karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti.
Şehsuvar Aktaş'ın babası, emekli astsubay Yücel Aktaş ile emekli memur olan üvey annesi Nesrin Aktaş için cenaze töreni düzenlendi.
Şehsuvar Aktaş'ın babası, emekli astsubay Yücel Aktaş ile emekli memur olan üvey annesi Nesrin Aktaş için cenaze töreni düzenlendi.
Dallıca köyünde Merkez Camii avlusunda düzenlenen cenaze törenine çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenaze töreni öncesinde taziyeleri kabul eden ünlü oyuncu Şehsuvar Aktaş'ın büyük üzüntü yaşadığı görüldü.