Ünlü oyuncu Şehsuvar Aktaş’ın babası ve üvey annesi son yolculuğuna uğurlandı

Bartın'ın Dallıca köyüne bağlı Çakırlar mahallesinde üç katlı binada önceki gün gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evin ikinci katında oturan Yücel Aktaş ve Nesrin Aktaş, karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti.