Büşra Pekin imajını değiştirdi! Son hali çok beğenildi

"YÜZÜM AYNI YÜZ"

Geçtiğimiz günlerde yüzündeki değişimle ilgili konuşan Büşra Pekin, "Ben film projeleri için kendimi değiştiriyorum. Yüzüm için de, yüzüm aynı yüz. Dilberay filminde de aynı yüzdü. Ama projeden projeye farklılıklar gösteriyoruz. O filmde nasıl botoksu yaptırmıyorsam, Yılbaşı Gecesi filmi botokslu bir karakter olduğu için botoks yaptırıyorum" demişti.