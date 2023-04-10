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Haberler Magazin Büşra Pekin imajını değiştirdi! Son hali çok beğenildi

Büşra Pekin imajını değiştirdi! Son hali çok beğenildi

Son dönemlerde oyunculuğu dışında değişimiyle de oldukça gündeme gelen ünlü oyuncu Büşra Pekin, imajını değiştirdi. Saçlarını kestiren oyuncu son halini, "Kısa saçlarımdan ben sorumluyum" notuyla paylaştı. İşte Büşra Pekin'in yeni imajı...

10.04.2023, 10:06 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023, 10:07

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile ünlenen ve daha sonra birçok projede yer alan Büşra Pekin, uzun yıllardır ekranlardan uzaktaydı.

Büşra Pekin imajını değiştirdi! Son hali çok beğenildi

Bu süreçte imajındaki değişiklikle sık sık gündem olan ünlü isim, geçtiğimiz senelerde 6 ay sıkı bir çalışma yaparak 15 kilo vermişti. Pekin değişimiyle alakalı olarak "Giydiklerim daha çok yakışıyor, mutluyum" demişti.

Büşra Pekin imajını değiştirdi! Son hali çok beğenildi

"KİLOM İDEALDİ"

2019'da hayatını kaybeden merhum şarkıcı Dilber Ay'ın hayat hikayesinin anlatıldığı 'Dilberay' filminde başrol oynayan oyuncu, yeni projesi için 9 kilo almıştı.

Büşra Pekin imajını değiştirdi! Son hali çok beğenildi

Konuyla ilgili açıklama yapan Büşra Pekin, "Filmin ilk aşamasında çocukluktan başladığımız için kilom idealdi. İlerleyen yaşlara doğru 9 kilo aldım. Dilber Ay'ı oynamak büyük sorumluluk. Güçlü bir kadınmış helal olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Büşra Pekin imajını değiştirdi! Son hali çok beğenildi

"ÇOK YAKIŞMIŞ"

Pekin, son olarak saç rengini de değiştirmişti. Oyuncu şimdi de saçlarını kısaltarak imaj değiştirdi. Son halini "Kısa saçlarımdan ben sorumluyum" notuyla paylaşan Pekin'e takipçileri "Çok yakışmış" diyerek oyuncunun son halini beğendi.

Büşra Pekin imajını değiştirdi! Son hali çok beğenildi

İşte o paylaşım...

Büşra Pekin imajını değiştirdi! Son hali çok beğenildi

"YÜZÜM AYNI YÜZ"

Geçtiğimiz günlerde yüzündeki değişimle ilgili konuşan Büşra Pekin, "Ben film projeleri için kendimi değiştiriyorum. Yüzüm için de, yüzüm aynı yüz. Dilberay filminde de aynı yüzdü. Ama projeden projeye farklılıklar gösteriyoruz. O filmde nasıl botoksu yaptırmıyorsam, Yılbaşı Gecesi filmi botokslu bir karakter olduğu için botoks yaptırıyorum" demişti.

Büşra Pekin imajını değiştirdi! Son hali çok beğenildi

Her fırsatta estetik yaptırmadığını söyleyen oyuncunun yıllar içindeki değişimi pes dedirtti.

Büşra Pekin imajını değiştirdi! Son hali çok beğenildi

İşte Büşra Pekin'in değişimi...

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