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Haberler Magazin Deniz Seki de o akıma katıldı! Takipçileri hayran kaldı

Deniz Seki de o akıma katıldı! Takipçileri hayran kaldı

Son dönemde verdiği kilolarla, filtreli ve photoshoplu paylaşımlarıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Deniz Seki de o akıma uydu. 52 yaşındaki ünlü isim, gençlik yıllarından bir karesini 'Barbie' akımına uyarladı. Takipçileri Seki'nin bu haline hayran kaldı.

11.04.2023, 13:38 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023, 13:48

Yaşadığı zor günleri geride bırakan 52 yaşındaki Deniz Seki, adeta küllerinden yeniden doğdu. Fazla kilolarından kurtulan Deniz Seki, geçirdiği estetik operasyonlarla da bambaşka biri olmuştu.

Deniz Seki de o akıma katıldı! Takipçileri hayran kaldı

Sık sık photoshop ve filtre haberleriyle gündeme gelen Deniz Seki son olarak 'Barbie' akımına uydu.

Deniz Seki de o akıma katıldı! Takipçileri hayran kaldı

Sosyal medya paylaşımları ilgi ile takip edilen ve Instagram'ı aktif kullanan Deniz Seki'nin son post'u yine çok konuşuldu.

Deniz Seki de o akıma katıldı! Takipçileri hayran kaldı

Deniz Seki'den sürpriz kare...

Deniz Seki de o akıma katıldı! Takipçileri hayran kaldı

Deniz Seki gençlik yıllarından karesi ile katıldığı Barbie akımı ile sosyal medyayı salladı.

Deniz Seki de o akıma katıldı! Takipçileri hayran kaldı

İşte beğeni ve yorum yağan Barbie Deniz Seki...

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