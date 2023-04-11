Deniz Seki de o akıma katıldı! Takipçileri hayran kaldı

Yaşadığı zor günleri geride bırakan 52 yaşındaki Deniz Seki, adeta küllerinden yeniden doğdu. Fazla kilolarından kurtulan Deniz Seki, geçirdiği estetik operasyonlarla da bambaşka biri olmuştu.
Yaşadığı zor günleri geride bırakan 52 yaşındaki Deniz Seki, adeta küllerinden yeniden doğdu. Fazla kilolarından kurtulan Deniz Seki, geçirdiği estetik operasyonlarla da bambaşka biri olmuştu.
Sık sık photoshop ve filtre haberleriyle gündeme gelen Deniz Seki son olarak 'Barbie' akımına uydu.
Sosyal medya paylaşımları ilgi ile takip edilen ve Instagram'ı aktif kullanan Deniz Seki'nin son post'u yine çok konuşuldu.
Deniz Seki'den sürpriz kare...
Deniz Seki gençlik yıllarından karesi ile katıldığı Barbie akımı ile sosyal medyayı salladı.
İşte beğeni ve yorum yağan Barbie Deniz Seki...