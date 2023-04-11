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Haberler Magazin Zeynep Beşerler ile Emir İçgören boşanıyor mu? İlk açıklama geldi

Zeynep Beşerler ile Emir İçgören boşanıyor mu? İlk açıklama geldi

İş insanı Emir İçgören ile 2013 yılında nikah masasına oturan ve ekranlardan uzakta kalan Zeynep Beşerler hakkında bir iddia ortaya atılmış, çiftin boşanacağı öne sürülmüştü. Ünlü oyuncu Zeynep Beşerler, bu konuşulanlar üzerine menajeri aracılığıyla yanıt verdi.

11.04.2023, 10:53 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023, 10:54

Oyuncu Zeynep Beşerler 2013'te iş insanı Emir İçgören ile evlenmiş, 2016'da oğulları Kerem dünyaya gelmişti.

Zeynep Beşerler ile Emir İçgören boşanıyor mu? İlk açıklama geldi

Gözlerden uzak, sessiz, sakin mütevazı bir yaşam süren çiftin boşanacakları iddia edilmişti.

Zeynep Beşerler ile Emir İçgören boşanıyor mu? İlk açıklama geldi

Hatta Emir İçgören'in, Etiler Çamlık'ta bekar hayatı yaşayacağı bir daire kiraladığı da gelen bilgiler arasındaydı.

Zeynep Beşerler ile Emir İçgören boşanıyor mu? İlk açıklama geldi

Ünlü oyuncu Zeynep Beşerler, 2013 yılında evlendiği iş adamı Emir İçgören'le boşanacakları iddialarına menajeri aracılığıyla yanıt verdi.

Zeynep Beşerler ile Emir İçgören boşanıyor mu? İlk açıklama geldi

Ayrılık haberlerinin basında yer almasının ardından Zeynep Beşerler'in menajeri Elif Akça açıklama yaptı. Haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Akça, çiftin evliliğinde sorun olmadığını söyledi. Ünlü oyuncunun menajeri "Ayrılık yok, olası İstanbul depremi nedeniyle yeni bir eve taşınacaklar" diye konuştu.

Zeynep Beşerler ile Emir İçgören boşanıyor mu? İlk açıklama geldi

Beşerler ve İçgören'in olası İstanbul depreminden korktukları için oturdukları evi değiştirmek istedikleri ve bu nedenle ünlü iş insanının sağlam zemin bölgelerinde daha az katlı bir binada ev arayışı içinde olduğu öne sürüldü.

Zeynep Beşerler ile Emir İçgören boşanıyor mu? İlk açıklama geldi

Zeynep Beşerler'in yeni tiyatro oyununun provaları nedeniyle Emir İçgören'in emlakçıları zaman zaman tek başına gezdiği ve bu durumun dedikodulara neden olabileceği açıklandı. Ünlü çiftin henüz kendileri için uygun bir ev bulamadıkları da öğrenildi.

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