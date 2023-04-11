Zeynep Beşerler ile Emir İçgören boşanıyor mu? İlk açıklama geldi

Oyuncu Zeynep Beşerler 2013'te iş insanı Emir İçgören ile evlenmiş, 2016'da oğulları Kerem dünyaya gelmişti.
Oyuncu Zeynep Beşerler 2013'te iş insanı Emir İçgören ile evlenmiş, 2016'da oğulları Kerem dünyaya gelmişti.
Gözlerden uzak, sessiz, sakin mütevazı bir yaşam süren çiftin boşanacakları iddia edilmişti.
Hatta Emir İçgören'in, Etiler Çamlık'ta bekar hayatı yaşayacağı bir daire kiraladığı da gelen bilgiler arasındaydı.
Ünlü oyuncu Zeynep Beşerler, 2013 yılında evlendiği iş adamı Emir İçgören'le boşanacakları iddialarına menajeri aracılığıyla yanıt verdi.
Ayrılık haberlerinin basında yer almasının ardından Zeynep Beşerler'in menajeri Elif Akça açıklama yaptı. Haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Akça, çiftin evliliğinde sorun olmadığını söyledi. Ünlü oyuncunun menajeri "Ayrılık yok, olası İstanbul depremi nedeniyle yeni bir eve taşınacaklar" diye konuştu.
Beşerler ve İçgören'in olası İstanbul depreminden korktukları için oturdukları evi değiştirmek istedikleri ve bu nedenle ünlü iş insanının sağlam zemin bölgelerinde daha az katlı bir binada ev arayışı içinde olduğu öne sürüldü.
Zeynep Beşerler'in yeni tiyatro oyununun provaları nedeniyle Emir İçgören'in emlakçıları zaman zaman tek başına gezdiği ve bu durumun dedikodulara neden olabileceği açıklandı. Ünlü çiftin henüz kendileri için uygun bir ev bulamadıkları da öğrenildi.