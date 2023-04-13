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Haberler Magazin 8 aylık evlilik bitiyor mu? Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor mu?

8 aylık evlilik bitiyor mu? Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor mu?

Sekiz ay önce görkemli bir düğün töreniyle dünyaevine giren ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç hakkında evlilik krizi iddiaları ortaya atılmış ve eşiyle kavga eden Demet Özdemir'in evi terk ettiği öne sürülmüştü. Şimdi ise ünlü çiftin evliliklerindeki krizi atlatamayıp, boşanacakları magazin gündeminde yerini aldı. Peki Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor mu?

13.04.2023, 09:29 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023, 09:58

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, 8 ay önce rüya gibi bir düğünle evlenmişti. Henüz evliliklerinde bir yılı bile dolduramayan çift hakkında geçtiğimiz günlerde 'evlilikte kriz' iddiaları ortaya atılmıştı.

8 aylık evlilik bitiyor mu? Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor mu?

Evi terk ettiği de konuşulan güzel oyuncu Demet Özdemir, "Evliliklerde böyle şeyler olur" demişti. Ancak çiftten kötü haber geldi.

8 aylık evlilik bitiyor mu? Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor mu?

Çift terapistine de gittikleri söylenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evliliklerindeki krizi atlatamadı. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un boşanma kararı aldıkları magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı.

8 aylık evlilik bitiyor mu? Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor mu?

GALAYA KATILMADI!

Oğuzhan Koç'un, Gizem Karaca ve İbrahim Büyükak ile başrolü paylaştığı yeni filminin galasında gözler Demet Özdemir'i aramıştı. Oyuncu, bir süredir aralarının açık olduğu bilinen eşini galada yalnız bıraktı.

8 aylık evlilik bitiyor mu? Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor mu?

Geçtiğimiz ay evliliklerinde kriz çıkan çift, aşklarına ikinci şansı vermişti.

8 aylık evlilik bitiyor mu? Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor mu?

Snobmagazin'in haberine göre; bir süredir ilişkilerini kurtarmaya çalışan oyuncu ve şarkıcı, başarılı olamadı.

8 aylık evlilik bitiyor mu? Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor mu?

Özdemir'in geçtiğimiz günlerde Koç'la kaldığı Levent'teki evinden eşyaları alıp, bekar olduğu dönemde yaşadığı Zekeriyaköy'deki evine geçtiği iddia edildi.

8 aylık evlilik bitiyor mu? Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor mu?

Çiftin, önümüzdeki günlerde boşanmak için mahkemeye başvuracağı söyleniyor.

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