8 aylık evlilik bitiyor mu? Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor mu?

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, 8 ay önce rüya gibi bir düğünle evlenmişti. Henüz evliliklerinde bir yılı bile dolduramayan çift hakkında geçtiğimiz günlerde 'evlilikte kriz' iddiaları ortaya atılmıştı.
Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, 8 ay önce rüya gibi bir düğünle evlenmişti. Henüz evliliklerinde bir yılı bile dolduramayan çift hakkında geçtiğimiz günlerde 'evlilikte kriz' iddiaları ortaya atılmıştı.
Evi terk ettiği de konuşulan güzel oyuncu Demet Özdemir, "Evliliklerde böyle şeyler olur" demişti. Ancak çiftten kötü haber geldi.
Çift terapistine de gittikleri söylenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evliliklerindeki krizi atlatamadı. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un boşanma kararı aldıkları magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı.
GALAYA KATILMADI!
Oğuzhan Koç'un, Gizem Karaca ve İbrahim Büyükak ile başrolü paylaştığı yeni filminin galasında gözler Demet Özdemir'i aramıştı. Oyuncu, bir süredir aralarının açık olduğu bilinen eşini galada yalnız bıraktı.
Geçtiğimiz ay evliliklerinde kriz çıkan çift, aşklarına ikinci şansı vermişti.
Snobmagazin'in haberine göre; bir süredir ilişkilerini kurtarmaya çalışan oyuncu ve şarkıcı, başarılı olamadı.
Özdemir'in geçtiğimiz günlerde Koç'la kaldığı Levent'teki evinden eşyaları alıp, bekar olduğu dönemde yaşadığı Zekeriyaköy'deki evine geçtiği iddia edildi.
Çiftin, önümüzdeki günlerde boşanmak için mahkemeye başvuracağı söyleniyor.