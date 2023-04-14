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Haberler Magazin Orhan Gencebay: Art niyetli ülkeler Cumhurbaşkanımızı yıkmak için her kötülüğü yapıyor

Orhan Gencebay: Art niyetli ülkeler Cumhurbaşkanımızı yıkmak için her kötülüğü yapıyor

Usta sanatçı Orhan Gencebay, yeni şarkısı 'Canım Türkiye'm' için kamera karşısına geçti. Bayramdan önce klibin yayınlanacağını belirten Gencebay, "Ülke olarak seçimlere giderken gerilim ve kavgayı geride bırakarak toplumsal barışın önemini anlatan 'Canım Türkiye'm' şarkıma klip çekmek istedim. " dedi. Ardından da 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerin sadece ülkemizde değil tüm dünya açısından da önemli olduğunu vurguladı ve art niyetli ülkelerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak için her kötülüğü yaptığından bahsetti.

14.04.2023, 10:26 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023, 10:46

Müziğimizin usta ismi Orhan Gencebay, 'Canım Türkiye'm' şarkısına klip çekti. Uzun yıllar sonra yeni bir klip ile sevenlerinin karşısına çıkacak olan Gencebay, Sabah yazarı Tuba Kalçık'a çok önemli açıklamalarda bulundu. İşte Tuba Kalçık'ın o yazısı…

Orhan Gencebay: Art niyetli ülkeler Cumhurbaşkanımızı yıkmak için her kötülüğü yapıyor

Müziğimizin usta ismi Orhan Gencebay, 'Canım Türkiye'm' şarkısına klip çekti. Uzun yıllar sonra yeni bir klip ile sevenlerinin karşısına çıkacak olan Gencebay ile hem bu çalışmasını hem de yeni projelerini konuştum. Bayramdan önce 'Canım Türkiye'm' klibinin yayınlanacağını söyleyen usta sanatçı, sözlerine şöyle devam etti:

"Dünyanın en önemli 280 dijital merkezinden aynı anda yayınlanmaya başlayacak olan klipte; hem senfoni orkestrası hem mehteran takımı hem de çocuklar yer alıyor. 18 veya 19 Nisan gibi yayına sokmayı planlıyoruz. Klibi de öncelikle dijitalde yayınlamaya karar verdik. Tabii ulusal kanallara da göndereceğiz. Hem şarkım hem de klip gerek içerik gerekse de taşıdığı anlam açısından çok önemli."

Orhan Gencebay: Art niyetli ülkeler Cumhurbaşkanımızı yıkmak için her kötülüğü yapıyor

"BU CENNET VATAN HEPİMİZİN CANIM TÜRKİYE'SİDİR"

"13 yıl aradan sonra yeni bir klip çekmiş olmanın da heyecanını taşıyorum. Klip zamanlama olarak da önemli bir döneme denk geldi. Ülke olarak seçimlere giderken gerilim ve kavgayı geride bırakarak toplumsal barışın önemini anlatan 'Canım Türkiye'm' şarkıma klip çekmek istedim. Ve çok emek harcayarak yaptığımız bu çalışma, gerçekten içime sindi. Bundan sonra da 'Dedikodu' ve 'Maske' şarkılarıma klip çekeceğim."

Orhan Gencebay: Art niyetli ülkeler Cumhurbaşkanımızı yıkmak için her kötülüğü yapıyor

"'Canım Türkiye'm' bestesi siyasi bir mesaj içermiyor. Canım Türkiye'm hepimizin canım Türkiye'si olmalıdır. Bu cennet vatan hepimizin Canım Türkiye'sidir. Unutulmamalıdır ki; vatanımızın içinde dil, din, cins, ırk, farklılıkları vardır fakat ayrılığımız yoktur. Bu vatanın sahibi Türkiye vatandaşı olan Türk milletidir, bu vatan hepimizindir."

Orhan Gencebay: Art niyetli ülkeler Cumhurbaşkanımızı yıkmak için her kötülüğü yapıyor

"ASLINDA GAYELERİ R.T.E.'Yİ YIKMAK DEĞİL, TÜRKİYE'MİZİN ÖNÜNÜ KESMEKTİR"

"T.C. devletimizi kuran Atatürk'ümüz ve diğer Atalarımızın vatanımızı kurarken koymuş oldukları temel ilkeler, yasalar, değiştirilmesi mümkün olmayan, hatta değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen ilkelerdir, yasalardır. Ülkemiz bölünmez bütünlüğü ile üniter bir devlettir" diyen Gencebay, sözlerine şöyle devam etti:

Orhan Gencebay: Art niyetli ülkeler Cumhurbaşkanımızı yıkmak için her kötülüğü yapıyor

"Ülkemiz son dönemlerdeki kazanımlarıyla dünyanın en önemli ülkeleri arasına girmiştir ve daha da ötelere gidecektir. Bu kazanımlarda, başarılarda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve mesai arkadaşlarının çok büyük rolü vardır. Fakat art niyetli bazı ülkeler, kişiler başarılarımızdan çok rahatsız olarak, halkımızın oylarıyla göreve gelen Recep Tayyip Erdoğan yönetimini yıkmak için içimizde ve dışımızda her kötülüğü yapmaktadırlar. "

Orhan Gencebay: Art niyetli ülkeler Cumhurbaşkanımızı yıkmak için her kötülüğü yapıyor

"Aslında gayeleri R.T.E.'yi yıkmak değil, Türkiye'mizin önünü kesmektir. Çok daha önceki dönemlerde olduğu gibi ülkemizi kendi istedikleri gibi yönetmek, itaat ettirmektir. Fakat ülkemiz artık bunları aşmıştır. Canım Türkiye'm çok güçlü ve büyük ülkedir. "

"TÜRKİYE HİÇBİR ZAMAN EMPERYALİST SÖMÜRÜCÜ OLMAYACAKTIR"

"Fransız tarihçiler "Allah Türkleri dünyaya adaleti yerine getirsin diye göndermiştir" demişlerdi, Alman tarihçiler ise "Türkleri tarihten çıkar tarih kalmaz" demişlerdi. Özetle konu Türkiye'mizin bekası, geleceğidir. Herkes şunu unutmamalıdır ki; Türkiye her ne yaparsa yapsın insan haklarına, değerlerine saygılı, bağlı olarak yapacaktır. Hiçbir zaman emperyalist sömürücü olmayacaktır. Ülkeme olan inancımı ve sevgimi 'Canım Türkiye'm' şarkısıyla anlatmaya çalıştım. Klibin giriş bölümüne de 'Cumhuriyetimizin 100. yılına armağanımdır' diye yazdım. Atamız'ın izinde büyük idealleri gerçekleştirme yolunda olan ülkemizin yolu hep açık olacaktır."

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