Hadise’nin mini servet ödediği yeni yatırımı dikkat çekti

İş insanı Mehmet Dinçerler ile Nisan 2022'de sessiz sedasız nikah masasına oturan şarkıcı Hadise, jet hızıyla ayrılık kararı almış ve Eylül 2022'de Dinçerler'den boşanmıştı. 5 ay evli kalan çiftin boşanma süreci de olaylı geçmişti.
İş insanı Mehmet Dinçerler ile Nisan 2022'de sessiz sedasız nikah masasına oturan şarkıcı Hadise, jet hızıyla ayrılık kararı almış ve Eylül 2022'de Dinçerler'den boşanmıştı. 5 ay evli kalan çiftin boşanma süreci de olaylı geçmişti.
İkili arasındaki maddi konular ise sık sık gündeme geldi. Bu konularda sessiz kalmayı tercih eden Hadise, bu süreçte konserden konsere aktı.
Servetine servet katan güzel şarkıcı, boşandıktan hemen sonra da kendisine Yeniköy'den 40 milyon TL'ye bir yalı dairesi alarak, "Kendi ayaklarım üzerinde duruyorum" mesajı verdi.
YILDIZLARIN TERCİHİ
Şimdilerde yeni şarkısı 'Feryat' ile gündemde olan Hadise, kariyerindeki başarısı sonrası kendisini bir kez daha ödüllendirdi.
Takvim'in haberine göre ünlü popçu, dünyaca ünlü birçok ismin de tercih ettiği bir marka saat almış.
Yatırımlarını pırlanta, çanta ve saat üzerine yapan Hadise, yeni aldığı saati için ise 500 bin TL gibi rakam ödemiş.
Dünyada bu marka saati takan ünlüler arasında ise Elton John, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Kim Kardashian, Paris Hilton ve Eva Longoria bulunuyor.