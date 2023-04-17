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Haberler Magazin Hadise'nin mini servet ödediği yeni yatırımı dikkat çekti

Hadise'nin mini servet ödediği yeni yatırımı dikkat çekti

Ünlü şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra kendisine 40 milyon TL'ye yalı dairesi almış ve magazin gündeminde günlerce konuşulmuştu. Hadise, şimdi ise yeni yatırımıyla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, bu kez dünyaca ünlü bir markadan saat aldı, fiyatı dudak uçuklattı.

17.04.2023, 11:15 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023, 11:22

İş insanı Mehmet Dinçerler ile Nisan 2022'de sessiz sedasız nikah masasına oturan şarkıcı Hadise, jet hızıyla ayrılık kararı almış ve Eylül 2022'de Dinçerler'den boşanmıştı. 5 ay evli kalan çiftin boşanma süreci de olaylı geçmişti.

Hadise’nin mini servet ödediği yeni yatırımı dikkat çekti

İkili arasındaki maddi konular ise sık sık gündeme geldi. Bu konularda sessiz kalmayı tercih eden Hadise, bu süreçte konserden konsere aktı.

Hadise’nin mini servet ödediği yeni yatırımı dikkat çekti

Servetine servet katan güzel şarkıcı, boşandıktan hemen sonra da kendisine Yeniköy'den 40 milyon TL'ye bir yalı dairesi alarak, "Kendi ayaklarım üzerinde duruyorum" mesajı verdi.

Hadise’nin mini servet ödediği yeni yatırımı dikkat çekti

YILDIZLARIN TERCİHİ

Şimdilerde yeni şarkısı 'Feryat' ile gündemde olan Hadise, kariyerindeki başarısı sonrası kendisini bir kez daha ödüllendirdi.

Hadise’nin mini servet ödediği yeni yatırımı dikkat çekti

Takvim'in haberine göre ünlü popçu, dünyaca ünlü birçok ismin de tercih ettiği bir marka saat almış.

Hadise’nin mini servet ödediği yeni yatırımı dikkat çekti

Yatırımlarını pırlanta, çanta ve saat üzerine yapan Hadise, yeni aldığı saati için ise 500 bin TL gibi rakam ödemiş.

Hadise’nin mini servet ödediği yeni yatırımı dikkat çekti

Dünyada bu marka saati takan ünlüler arasında ise Elton John, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Kim Kardashian, Paris Hilton ve Eva Longoria bulunuyor.

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