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Haberler Magazin Özge Borak: Evliliklerimden ayıp olmasın diye vazgeçemedim

Özge Borak: Evliliklerimden ayıp olmasın diye vazgeçemedim

Şimdilerde ekranlardan uzakta kalan ünlü oyuncu Özge Borak, konuk olarak katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel hayatıyla ilgili bilinmeyenlerini anlatan oyuncu, eski eşleri Bülent Şakrak ve Ata Demirer için "Doğru yolda olmadığına inandım evliliklerimden ayıp olmasın diye vazgeçemedim" dedi.

17.04.2023, 10:23 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023, 10:25

Özge Borak, eski eşleri Bülent Şakrak ve Ata Demirer için "Doğru yolda olmadığına inandım evliliklerimden ayıp olmasın diye vazgeçemedim" dedi.

Özge Borak: Evliliklerimden ayıp olmasın diye vazgeçemedim

ÖNGÖRMÜŞ...

Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu TV programına katılan 41 yaşındaki Borak, "Sen kendi doğrularına göre yaşıyor musun?" sorusu karşısında şöyle dedi:

Özge Borak: Evliliklerimden ayıp olmasın diye vazgeçemedim

"Eski evliliklerime gidebiliriz... Doğru yolda olmadığına inandığım bir şeyden daha önce vazgeçebilirdim, ama ayıp olmasın 'Şimdi o kadar da adım attık' diyerek yapamadım."

Özge Borak: Evliliklerimden ayıp olmasın diye vazgeçemedim

ANNELİĞİ TADAMADI

Özge Borak, annelik hayaline neden kavuşamadığını da şöyle açıkladı: "Hep çok istedim ama olmadı.

Özge Borak: Evliliklerimden ayıp olmasın diye vazgeçemedim

Yaşadığım ilişkilere baktığımda, kimseyi suçlamak için de söylemiyorum, o noktada bazı şeylerin yolunda gitmeme ihtimalini öngörüp sırf sadece istiyorum diye çocuk yapmadım!"

Özge Borak: Evliliklerimden ayıp olmasın diye vazgeçemedim

İlk evliliğini 2006'da Bülent Şakrak ile yapan Özge Borak, 2010'da boşandı.

Özge Borak: Evliliklerimden ayıp olmasın diye vazgeçemedim

2012'de evlendiği Ata Demirer'den de 2014'te ayrılan güzel oyuncu, yıllar sonra yaptığı itiraflarla gündem oldu. Özge Borak, Ata Demirer ile iki yıl sonra boşanmıştı.

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