Kavak Yelleri’nin ’Efe’si Dağhan Külegeç muradına erdi

Kavak Yelleri'nin yıldızı ünlü oyuncu Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş,muradına bugün erdi.
Kavak Yelleri'nin yıldızı ünlü oyuncu Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş,muradına bugün erdi.
Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş, ekim ayında mutlu birlikteliklerini bir adım ileriye taşımış ve nişanlanmıştı.
Aile arasında nişanlanan çift, bugün muradına erdi.
Oyuncu Dağhan Külegeç sevgilisi Tuğba Aytaş ile bugün evlendi.
NİKAHTAN KARELER PAYLAŞTI
Külegeç bugün sosyal medyadan nikahtan kareler paylaştı.
BEĞENİ YAĞDI
Çiftin mutluluğunu gören takipçileri, fotoğraflara yorum ve beğeni yağdırdı.
İşte Dağhan Külegeç ve nişanlısı Tuğba Aytaş'ın nikahından bir kare...