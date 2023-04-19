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Haberler Magazin Kavak Yelleri'nin 'Efe'si Dağhan Külegeç muradına erdi

Kavak Yelleri'nin 'Efe'si Dağhan Külegeç muradına erdi

Adını Kavak Yelleri dizisiyle duyuran Dağhan Külegeç, sevgilisi Tuğba Aytaş'tan güzel haber geldi. Mutlu çift nikah masasına oturdu. Sosyal medyadan paylaşım yapan çift, beğeni yağmuruna tutuldu.

19.04.2023, 10:21 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023, 10:22

Kavak Yelleri'nin yıldızı ünlü oyuncu Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş,muradına bugün erdi.

Kavak Yelleri’nin ’Efe’si Dağhan Külegeç muradına erdi

Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş, ekim ayında mutlu birlikteliklerini bir adım ileriye taşımış ve nişanlanmıştı.

Kavak Yelleri’nin ’Efe’si Dağhan Külegeç muradına erdi

Aile arasında nişanlanan çift, bugün muradına erdi.

Kavak Yelleri’nin ’Efe’si Dağhan Külegeç muradına erdi

Oyuncu Dağhan Külegeç sevgilisi Tuğba Aytaş ile bugün evlendi.

Kavak Yelleri’nin ’Efe’si Dağhan Külegeç muradına erdi

NİKAHTAN KARELER PAYLAŞTI

Külegeç bugün sosyal medyadan nikahtan kareler paylaştı.

Kavak Yelleri’nin ’Efe’si Dağhan Külegeç muradına erdi

BEĞENİ YAĞDI

Çiftin mutluluğunu gören takipçileri, fotoğraflara yorum ve beğeni yağdırdı.

Kavak Yelleri’nin ’Efe’si Dağhan Külegeç muradına erdi

İşte Dağhan Külegeç ve nişanlısı Tuğba Aytaş'ın nikahından bir kare...

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