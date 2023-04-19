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Haberler Magazin Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in acı günü!

Kızılcık Şerbeti'nin NilayFeyza Civelek'in acı günü!

Adını Feriha Koydum dizisiyle adını duyuran ve şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek aldığı acı haberle sarsıldı. Ünlü oyuncunun dedesi hayatını kaybetti.

19.04.2023, 10:40 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023, 10:41

Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Nilay karakteriyle fenomen olan Feyza Civelek, dedesini kaybetti.

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Fyeza Civelek’in acı günü!

Ünlü oyuncu üzücü haberi sosyal medya hesaplarından bu sözlerle paylaştı:

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Fyeza Civelek’in acı günü!

"Demin dedemin vefat ettiği haberini aldım. O kadar kötüyüm ki, diyecek bir şey bulamıyorum.

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Fyeza Civelek’in acı günü!

Senin elinde büyüdüm ben, baba yarısı oldun benim için... Nur içinde uyu... Seni çok özleyeceğim. Seni çok seviyorum canım dedem..."

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Fyeza Civelek’in acı günü!

Feyza Civelek'e sevenlerinden taziye mesajları yağdı.

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