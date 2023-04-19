Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Nilay karakteriyle fenomen olan Feyza Civelek, dedesini kaybetti.
Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Nilay karakteriyle fenomen olan Feyza Civelek, dedesini kaybetti.
Ünlü oyuncu üzücü haberi sosyal medya hesaplarından bu sözlerle paylaştı:
"Demin dedemin vefat ettiği haberini aldım. O kadar kötüyüm ki, diyecek bir şey bulamıyorum.
Senin elinde büyüdüm ben, baba yarısı oldun benim için... Nur içinde uyu... Seni çok özleyeceğim. Seni çok seviyorum canım dedem..."
Feyza Civelek'e sevenlerinden taziye mesajları yağdı.