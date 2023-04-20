Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel o yorum karşısında sessizliğini bozdu!

'SADECE BİR KISMINI GÖRÜP YORUM YAPMANIZ DOĞRU DEĞİL'



Erçel de takipçisine şöyle yanıt verdi:

"Ben o an Caner'in beni çektiğinin farkında değilim. Sizin gördüğünüz sadece 10 saniye. Ondan önce domuzcuklara gitmeyi ben önerdim. Yanımızda Bedirhan ve babası da var. Ben onlarla konuştuğunu sanırken benim ineği beslediğimi görünce bana dönüp "Artık onu besleme" diyor. Sadece videonun bu kısmını görüp böyle bir yorum yapmanız, sizin bir anneye psikolojik bir istismar yapmanız hiç doğru değil."