Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel o yorum karşısında sessizliğini bozdu!

Hande Erçel in ablası Gamze Erçel, 2019 yılında Caner Yıldırım ile dünyaevine girdi ve çiftin bu evlilikten Aylin Mavi adında bir kızı oldu.
Hande Erçel in ablası Gamze Erçel, 2019 yılında Caner Yıldırım ile dünyaevine girdi ve çiftin bu evlilikten Aylin Mavi adında bir kızı oldu.
Sevimli halleriyle sosyal medyada sık sık ilgi odağı olan Mavi'nin geçen yıl kanser tedavisi gördüğü ortaya çıktı.
Gamze Erçel çıkan haberlerin ardından Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.
'MAVİ GAYET İYİ'
"Bizi merak edenler; bizler iyiyiz ve iyi olmaya çalışıyoruz. İki hafta önce kızımız Mavi'yle ilgili bir tedavi sürecine başladık. Biz şokumuzu atlattık ve bunu kabullenip süreci en iyi geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Mavi de gayet iyi. Normalde böyle bir açıklamayı yapmak gibi bir niyetimiz yoktu. Önceden çekimleri yapılmış ve anlaşmamız olan içerikleri paylaşmak dışında pek aktif değildim zaten.."
"Süreci de elimizden geldiğince gizli tutmaya hatta aile büyüklerimize de ufak bir sağlık sorunu yaşıyoruz diyerek tamamlamaktı niyetimiz. Fakat çok az kişinin bilmesine rağmen bir şekilde konu birilerinin magazin malzemesi haline gelmiş oldu. Şu ana kadar hemen hepsi ricamız üzerine haberi kaldırdı. Haberi hiç paylaşmayıp hassasiyet gösteren diğer magazin sayfalarına ayrıca teşekkür ederim. Çünkü en başında dediğim gibi biz bu işi en sessiz, sakin bir şekilde atlatıp tekrar geri dönecektik. Maalesef ipin ucu kaçtı... Destekleriniz ve anlayışınız için teşekkürler."
GAMZE ERÇEL ÇİLEDEN ÇIKTI
Sosyal medya paylaşımlarında sık sık kızına yer veren Erçel, son olarak Mavi ile eğlenceli bir video yayınladı. Ancak videoya yapılan bir yorum Gamze Erçel'i çileden çıkardı.
Bir takipçisi Gamze Erçel'in görüntülerine "Psikolojik bir çocuk istismarı, aktif bir şekilde dinlenmeyen bir çocuk, dinlemeyi ve sevgiyi göstermekten uzak bir an, kendi merkezinde kaybolmuş bir anne" yorumunda bulundu.
'SADECE BİR KISMINI GÖRÜP YORUM YAPMANIZ DOĞRU DEĞİL'
Erçel de takipçisine şöyle yanıt verdi:
"Ben o an Caner'in beni çektiğinin farkında değilim. Sizin gördüğünüz sadece 10 saniye. Ondan önce domuzcuklara gitmeyi ben önerdim. Yanımızda Bedirhan ve babası da var. Ben onlarla konuştuğunu sanırken benim ineği beslediğimi görünce bana dönüp "Artık onu besleme" diyor. Sadece videonun bu kısmını görüp böyle bir yorum yapmanız, sizin bir anneye psikolojik bir istismar yapmanız hiç doğru değil."
Birçok sosyal medya kullanıcısından Gamze Erçel'e destek gelirken ünlü isim bir sonraki paylaşımıyla yürek burktu.
Erçel, geçen yıl kanser tedavisi gördüğü ortaya çıkan Mavi ile hastaneden görüntülerini "Ah anneciğim ah... Biz neler yaşadık bir bilseler" notuyla yayınladı.