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Haberler Magazin Oğuzhan Koç ile boşanma aşamasında olan Demet Özdemir ihanet iddialarına açıklık getirdi

Oğuzhan Koç ile boşanma aşamasında olan Demet Özdemir ihanet iddialarına açıklık getirdi

Sekiz ay önce görkemli bir düğün töreniyle dünyaevine giren ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç'tan geçtiğimiz günlerde üzen haber geldi. Çift haklarında çıkan ayrılık iddialarını sosyal medya hesaplarından doğruladı. Şimdi ise Demet Özdemir'den yeni bir açıklama geldi. Ünlü oyuncu boşanma kararının ardından çıkan ihanet iddialarına açıklık getirdi.

20.04.2023, 12:54 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023, 13:12

Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, Ağustos 2022'de evlendi.

Oğuzhan Koç ile boşanma aşamasında olan Demet Özdemir ihanet iddialarına açıklık getirdi

Birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çiftten geçtiğimiz günlerde üzen haber geldi.

Oğuzhan Koç ile boşanma aşamasında olan Demet Özdemir ihanet iddialarına açıklık getirdi

Bir süredir haklarında ayrılık dedikoduları ortaya atılan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, boşanma kararı aldıklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Oğuzhan Koç ile boşanma aşamasında olan Demet Özdemir ihanet iddialarına açıklık getirdi

YENİ AÇIKLAMA

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklama sonrası Demet Özdemir'den bugün yeni bir açıklama geldi.

Oğuzhan Koç ile boşanma aşamasında olan Demet Özdemir ihanet iddialarına açıklık getirdi

İDDİALARA İLK KEZ YANIT VERDİ

Sabah'ın haberine göre; Ünlü oyuncu aldatılma iddialarına da yanıt verdi.

Oğuzhan Koç ile boşanma aşamasında olan Demet Özdemir ihanet iddialarına açıklık getirdi

"ALDATILMA YOK"

Özdemir, "Böyle şeylerin çıkacağını biliyordum. Sadece bize özel iddialar olmuyor. Üzücü haberler bunlar, gerçek değil. Anlaşmalı boşanma olacak. Aldatılma iddiaları gerçek değil" dedi.

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