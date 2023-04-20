Oğuzhan Koç ile boşanma aşamasında olan Demet Özdemir ihanet iddialarına açıklık getirdi

Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, Ağustos 2022'de evlendi.
Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, Ağustos 2022'de evlendi.
Birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çiftten geçtiğimiz günlerde üzen haber geldi.
Bir süredir haklarında ayrılık dedikoduları ortaya atılan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, boşanma kararı aldıklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.
YENİ AÇIKLAMA
Sosyal medya üzerinden yapılan açıklama sonrası Demet Özdemir'den bugün yeni bir açıklama geldi.
İDDİALARA İLK KEZ YANIT VERDİ
Sabah'ın haberine göre; Ünlü oyuncu aldatılma iddialarına da yanıt verdi.
"ALDATILMA YOK"
Özdemir, "Böyle şeylerin çıkacağını biliyordum. Sadece bize özel iddialar olmuyor. Üzücü haberler bunlar, gerçek değil. Anlaşmalı boşanma olacak. Aldatılma iddiaları gerçek değil" dedi.