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Haberler Magazin Yeliz Şar annesine gözyaşları içerisinde veda etti

Yeliz Şar annesine gözyaşları içerisinde veda etti

Oyuncu Yeliz Şar'ın annesi Şehriban Şule Şar geçirdiği kalp krizi nedeniyle 78 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu, gözyaşları içerisinde annesine veda etti. Camii avlusunda taziyeleri kabul eden Yeliz Şar'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

20.04.2023, 11:28 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023, 11:28

Ünlü oyuncu Yeliz Şar, anne acısıyla sarsılmıştı. Yeliz Şar, sosyal medya hesabından annesini kaybettiğini duyurmuştu.

Yeliz Şar annesine gözyaşları içerisinde veda etti

78 yaşında vefat eden Şehriban Şule Şar için Üsküdar Şakirin Cami'nde cenaze namazı kılındı.

Yeliz Şar annesine gözyaşları içerisinde veda etti

Elinde "Kızın" yazılı orkide çiçekleri tabutun başına bırakan Yeliz Şar, tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Yeliz Şar annesine gözyaşları içerisinde veda etti

"ORGANLARI İFLAS ETTİ"

Cami avlusunda taziyeleri kabul eden Şar, ayakta durmakta güçlük çekti. Oyuncu, "Annemi daha önce kontrole götürmek istedim, kabul etmedi. Kalbini üç kez çalıştırdılar, dayanamadı. Organları iflas etti" dedi.

Yeliz Şar annesine gözyaşları içerisinde veda etti

Cenazeye Yeliz Şar'ın sanatçı dostları Çiğdem Batur, Volkan Severcan, yapımcı Mehmet Yiğit Alp ve aile yakınları katıldı. Şar'ı eski eşi Tolga Güleç ve bir dönem nişanlandığı Davut Güloğlu da acılı gününde yalnız bırakmadı.

Yeliz Şar annesine gözyaşları içerisinde veda etti

Şehriban Şule Şar, cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

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