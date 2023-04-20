Yeliz Şar annesine gözyaşları içerisinde veda etti

"ORGANLARI İFLAS ETTİ"

Cami avlusunda taziyeleri kabul eden Şar, ayakta durmakta güçlük çekti. Oyuncu, "Annemi daha önce kontrole götürmek istedim, kabul etmedi. Kalbini üç kez çalıştırdılar, dayanamadı. Organları iflas etti" dedi.