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Şeyma Subaşı ablasını düğününe neden davet etmedi?

Bir süredir birliktelik yaşadığı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmak için gün sayan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, düğününe ablasının gelmeyeceğini söyledi. Ablası Kübra Açıl'ı düğününe davet etmediği iddiasıyla eleştirilen Subaşı, yeni bir paylaşım yaparak konuşulanlara açıklık getirdi.

24.04.2023, 09:55 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023, 09:55

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, önümüzdeki günlerde nikah masasına oturacak.

Şeyma Subaşı ablasını düğününe neden davet etmedi?

Marekeş'te yapacağını düğününün detayları ücretli aboneleriyle paylaşan Subaşı, özel gününde yanında sadece kısıtlı kişinin olacağını, ablası Kübra Açıl'ın o listede olmadığını söyledi.

Şeyma Subaşı ablasını düğününe neden davet etmedi?

Instagram'dan ücretli aboneliğini kullanan Şeyma Subaşı, "Düğünüme ruhu özel insanlar katılacak, ablam dahi hayatımda olmayacak" açıklamasıyla tepki çekti.

Şeyma Subaşı ablasını düğününe neden davet etmedi?

Yeni bir paylaşım yaparak ablasıyla ilgili konuşan Subaşı, "Ablamı düğünüme davet ettim.

Şeyma Subaşı ablasını düğününe neden davet etmedi?

2-3 ay öncesinde çok heyecanlı bir şekilde davet ettim ama o bahaneler bularak gelemeyeceğini söyledi.

Şeyma Subaşı ablasını düğününe neden davet etmedi?

Hayal kırıklığına uğradım. Üzüldüm ama pek de değil" şeklinde konuştu.

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