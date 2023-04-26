Halsey ve Türk sevgilisi Alev Aydın ayrıldı!

EVLİLİK YOK

Halsey çocukları için yasal bir velayet programı oluşturmaya başlarken Alev'den 'makul bir ziyaret' yapmasını istedi. Velayet süreci devam ederken ikili arasında bir evlilik olmadığı için nafaka konusunun nasıl sonuçlanacağı ise henüz belli değil.