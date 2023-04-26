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Halsey ve Türk sevgilisi Alev Aydın ayrıldı!

Oğlu Ender Ridley'i Temmuz 2021'de kucağına alan ABD'li şarkıcı Halsey, uzun süredir aşk yaşadığı çocuğunun babası Türk senarist Alev Aydın ile ayrıldı. Ünlü çiftin, oğulları Ender Ridley Aydın'ın velayeti için karşı karşıya geleceği konuşuluyor.

26.04.2023, 10:10 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023, 10:10

Türk senarist Alev Aydın ile uzun süredir aşk yaşayan ABD'li şarkıcı Halsey, temmuz 2021'de oğlu Ender Ridley'i kucağına alarak ilk kez anne olma mutluluğu yaşamıştı.

Halsey ve Türk sevgilisi Alev Aydın ayrıldı!

Her fırsatta bebeğini ne kadar çok sevdiğini dile getiren ünlü isim zaman zaman sevgilisi için Türkçe çalışması yapıyor ve Türkçe mesajlarla dikkat çekiyordu.

Halsey ve Türk sevgilisi Alev Aydın ayrıldı!

Halsey ve Alev Aydın'ın ilişkisi iddiaya göre bitti. Şarkıcı Halsey, beş yıllık ilişkisinin ardından partneri Alev Aydın'dan 'dostane bir şekilde' ayrıldı.

Halsey ve Türk sevgilisi Alev Aydın ayrıldı!

VELAYET KONUSUNDA ANLAŞAMADILAR

28 yaşındaki pop yıldızı, oğulları Ender Ridley Aydın'ın tam velayeti için yasal belgeler sundu, ancak Alev Aydın velayetin ortak olmasını istiyor.

Halsey ve Türk sevgilisi Alev Aydın ayrıldı!

EVLİLİK YOK

Halsey çocukları için yasal bir velayet programı oluşturmaya başlarken Alev'den 'makul bir ziyaret' yapmasını istedi. Velayet süreci devam ederken ikili arasında bir evlilik olmadığı için nafaka konusunun nasıl sonuçlanacağı ise henüz belli değil.

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