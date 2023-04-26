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Haberler Magazin Şeyma Subaşı’nın büyük hüsranı! Meğer abone sayısı...

Şeyma Subaşı’nın büyük hüsranı! Meğer abone sayısı...

Şimdilerde Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmaya hazırlanan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde özel hayatını 66,99 lira karşılığında abonelerine özel paylaşma kararı aldı. Ünlü isim abone sayısı 5 binin altında kalınca ise büyük bir hüsrana uğradı.

26.04.2023, 11:09 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023, 11:15

5 Mayıs'ta, Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te evlenmeye hazırlanan Şeyma Subaşı, düğününe sadece 15 davetlisinin katılacak olması ve hatta ablasının bile gelmeyeceğini öğrenmesiyle hüsrana uğramıştı.

Şeyma Subaşı’nın büyük hüsranı! Meğer abone sayısı...

Şeyma Subaşı, sosyal medyada büyük umutlarla abonelik sistemine geçmişti. 66,99 lira verenler Subaşı'nın özel anlarını görebilecekti. Ancak 2,9 milyon takipçisi olan ünlü güzel, 5 bin kişi bile abone olmayınca şok yaşadı. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Şeyma Subaşı'nı kaleme aldı. İşte o yazı…

Şeyma Subaşı’nın büyük hüsranı! Meğer abone sayısı...

"Şeyma'yı yakın çevresi gibi takipçilerinin hüsrana uğrattığını öğrendim!

Şeyma Subaşı’nın büyük hüsranı! Meğer abone sayısı...

Biliyorsunuz, Şeyma, Instagram'da aylık 66.99 TL'ye abonelik başlatmış, bunu da ilk benden öğrenmiştiniz.

Şeyma Subaşı’nın büyük hüsranı! Meğer abone sayısı...

Abonelerine, özel hayatını açacağını vadeden Şeyma, sonradan ücreti 134.99 TL'ye çıkarmış ve yüzbinlerce abonesi olduğu konuşulmuştu.

Şeyma Subaşı’nın büyük hüsranı! Meğer abone sayısı...

Meğer Şeyma'nın abone sayısı daha 5 bini bile bulmamış. 2 milyon 900 bin takipçisi olan Şeyma, abone sayısının 5 binin altında kalmasına çok bozulmuş.

Şeyma Subaşı’nın büyük hüsranı! Meğer abone sayısı...

Ve abone sayısını arttırmak için kampanya başlatmış;

Şeyma Subaşı’nın büyük hüsranı! Meğer abone sayısı...

5 bininci aboneye telefon, 10 bininciye yurt içi tatili ve 20 bininciye de yurt dışı tatili hediye edecekmiş.

Şeyma Subaşı’nın büyük hüsranı! Meğer abone sayısı...

Kampanyaya bakılırsa Şeyma'nın derdi para değil, prestij!!!"

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