Şeyma Subaşı’nın büyük hüsranı! Meğer abone sayısı...

5 Mayıs'ta, Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te evlenmeye hazırlanan Şeyma Subaşı, düğününe sadece 15 davetlisinin katılacak olması ve hatta ablasının bile gelmeyeceğini öğrenmesiyle hüsrana uğramıştı.
5 Mayıs'ta, Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te evlenmeye hazırlanan Şeyma Subaşı, düğününe sadece 15 davetlisinin katılacak olması ve hatta ablasının bile gelmeyeceğini öğrenmesiyle hüsrana uğramıştı.
Şeyma Subaşı, sosyal medyada büyük umutlarla abonelik sistemine geçmişti. 66,99 lira verenler Subaşı'nın özel anlarını görebilecekti. Ancak 2,9 milyon takipçisi olan ünlü güzel, 5 bin kişi bile abone olmayınca şok yaşadı. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Şeyma Subaşı'nı kaleme aldı. İşte o yazı…
"Şeyma'yı yakın çevresi gibi takipçilerinin hüsrana uğrattığını öğrendim!
Biliyorsunuz, Şeyma, Instagram'da aylık 66.99 TL'ye abonelik başlatmış, bunu da ilk benden öğrenmiştiniz.
Abonelerine, özel hayatını açacağını vadeden Şeyma, sonradan ücreti 134.99 TL'ye çıkarmış ve yüzbinlerce abonesi olduğu konuşulmuştu.
Meğer Şeyma'nın abone sayısı daha 5 bini bile bulmamış. 2 milyon 900 bin takipçisi olan Şeyma, abone sayısının 5 binin altında kalmasına çok bozulmuş.
Ve abone sayısını arttırmak için kampanya başlatmış;
5 bininci aboneye telefon, 10 bininciye yurt içi tatili ve 20 bininciye de yurt dışı tatili hediye edecekmiş.
Kampanyaya bakılırsa Şeyma'nın derdi para değil, prestij!!!"