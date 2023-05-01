Alişan kaybettiği kardeşinin kızlarına 30 milyonluk ev aldı mı?

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 2021 yılında koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 2021 yılında koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
Kardeş acısıyla yıkılan Alişan, yengesi ve iki yeğenine sahip çıkarak "Beni artık 4 çocuğum var" dedi.
Yeğenleriyle sık sık zaman geçiren Alişan'ın aile için 30 milyon TL'ye ev aldığı ileri sürüldü.
2. Sayfa programına telefonla bağlanan Alişan, yengesine ev ve araba aldığı yönündeki iddiayı yalanlayarak "Böyle bir şey yok.
Benim ağzımdan çıkmayan, doğru olmayan, yalan yanlış bir sürü haber çıkıyor.
Ben yalanlamaktan bıktım. Bu nereden çıktı şimdi durup dururken? Benim kardeşimin eşi ve çocukları hala aynı evlerinde Selçuk yaşıyormuş gibi yaşamlarına devam ediyorlar.
Benim 30 milyon TL'lik evim yok. Araba iddiası da yalan. Kasten yapılmış bir haber olarak düşünüyorum. Bizi yıpratmak için..." ifadelerini kullandı.