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Haberler Magazin Alişan kaybettiği kardeşinin kızlarına 30 milyonluk ev aldı mı?

Alişan kaybettiği kardeşinin kızlarına 30 milyonluk ev aldı mı?

Ünlü şarkıcı ve sunucu Alişan, 41 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş'ı, 2021'in Temmuz ayında koronavirüs nedeniyle toprağa vermişti. Kardeş acısıyla sarsılan ve zor günler yaşayan ünlü isim, "Artık 4 çocuğum var." diyerek yeğenleri Eyşan ile Ceylan'ı kendi çocuklarından ayırmadığı dikkat çekmişti. Son olarak Alişan'ın 30 milyon TL olduğu tahmin edilen Ulus'taki evinin tapusunu yeğenlerinin üzerine yaptığı ve yengesine 2 milyon TL değerinde otomobil aldığı ileri sürüldü. Konuşulanlar üzerine Alişan'dan açıklama geldi.

01.05.2023, 17:08 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023, 17:09

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 2021 yılında koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Alişan kaybettiği kardeşinin kızlarına 30 milyonluk ev aldı mı?

Kardeş acısıyla yıkılan Alişan, yengesi ve iki yeğenine sahip çıkarak "Beni artık 4 çocuğum var" dedi.

Alişan kaybettiği kardeşinin kızlarına 30 milyonluk ev aldı mı?

Yeğenleriyle sık sık zaman geçiren Alişan'ın aile için 30 milyon TL'ye ev aldığı ileri sürüldü.

Alişan kaybettiği kardeşinin kızlarına 30 milyonluk ev aldı mı?

2. Sayfa programına telefonla bağlanan Alişan, yengesine ev ve araba aldığı yönündeki iddiayı yalanlayarak "Böyle bir şey yok.

Alişan kaybettiği kardeşinin kızlarına 30 milyonluk ev aldı mı?

Benim ağzımdan çıkmayan, doğru olmayan, yalan yanlış bir sürü haber çıkıyor.

Alişan kaybettiği kardeşinin kızlarına 30 milyonluk ev aldı mı?

Ben yalanlamaktan bıktım. Bu nereden çıktı şimdi durup dururken? Benim kardeşimin eşi ve çocukları hala aynı evlerinde Selçuk yaşıyormuş gibi yaşamlarına devam ediyorlar.

Alişan kaybettiği kardeşinin kızlarına 30 milyonluk ev aldı mı?

Benim 30 milyon TL'lik evim yok. Araba iddiası da yalan. Kasten yapılmış bir haber olarak düşünüyorum. Bizi yıpratmak için..." ifadelerini kullandı.

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