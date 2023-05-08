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Haberler Magazin Hande Erçel yeni tarzıyla dikkat çekti

Hande Erçel yeni tarzıyla dikkat çekti

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Hande Erçel, yüzü olduğu bir markanın tanıtım filmi için kamera karşısına geçti. Yeni tarzıyla paylaşım yapan Erçel çok beğenildi.

08.05.2023, 12:21 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023, 12:23

Son dönemde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla çok konuşulan oyuncu Hande Erçel, bir yandan iş birlikleriyle olan çekimleri için koşturuyor.

Hande Erçel yeni tarzıyla dikkat çekti

Bir süre ekranlardan uzak kalan Hande Erçel, sosyal medyada çekimden karelerini paylaştı.

Hande Erçel yeni tarzıyla dikkat çekti

Çekim için imaj değiştiren Erçel, sarı kısa saçlı haliyle hayranlarının karşısına çıktı.

Hande Erçel yeni tarzıyla dikkat çekti

Hande Erçel, 30 milyon takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından yeni imajıyla verdiği pozlarını paylaştı.

Hande Erçel yeni tarzıyla dikkat çekti

Her paylaşımıyla beğeni toplayan ünlü oyuncu yeni imajıyla da beğeni topladı.

Hande Erçel yeni tarzıyla dikkat çekti

Hayranları Erçel'e övgü dolu yorumlar yaptı.

Hande Erçel yeni tarzıyla dikkat çekti

Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde ise yırtmaçlı süper mini elbisesiyle takipçilerinin karşısına çıkmıştı.

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