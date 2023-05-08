Hande Erçel yeni tarzıyla dikkat çekti

Son dönemde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla çok konuşulan oyuncu Hande Erçel, bir yandan iş birlikleriyle olan çekimleri için koşturuyor.
Son dönemde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla çok konuşulan oyuncu Hande Erçel, bir yandan iş birlikleriyle olan çekimleri için koşturuyor.
Bir süre ekranlardan uzak kalan Hande Erçel, sosyal medyada çekimden karelerini paylaştı.
Çekim için imaj değiştiren Erçel, sarı kısa saçlı haliyle hayranlarının karşısına çıktı.
Hande Erçel, 30 milyon takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından yeni imajıyla verdiği pozlarını paylaştı.
Her paylaşımıyla beğeni toplayan ünlü oyuncu yeni imajıyla da beğeni topladı.
Hayranları Erçel'e övgü dolu yorumlar yaptı.
Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde ise yırtmaçlı süper mini elbisesiyle takipçilerinin karşısına çıkmıştı.