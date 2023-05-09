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Haberler Magazin Sessiz sedasız evlenen Ezgi Mola'nın gelinliğine yorum yağdı

Sessiz sedasız evlenen Ezgi Mola'nın gelinliğine yorum yağdı

Oyuncu Ezgi Mola, dört yıldır birliktelik yaşadığı işletmeci ve ortağı olan Mustafa Aksakallı ile sessiz sedasız dünyaevine girdi. Ünlü çift, nikah sonrası ilk kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ezgi Mola'nın gelinliğine bolca yorum geldi.

09.05.2023, 13:50 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023, 13:51

Oyuncu Ezgi Mola dört yıldır birlikte olduğu işletmeci Mustafa Aksakallı ile evlendi.

Sessiz sedasız evlenen Ezgi Mola’nın gelinliği dikkat çekti

Pek çok ünlüyle yakın dost olan Aksakallı ve Mola'nın sessiz sedasız yaptığı düğüne iddialara göre az sayıda davetli vardı.

Sessiz sedasız evlenen Ezgi Mola’nın gelinliği dikkat çekti

Maçka'da bir otelde düzenlenen ve 14 davetlinin katıldığı nikah töreninde Ezgi Mola'nın nikah şahidi Enis Arıkan olurken, Mustafa Aksallı'nın şahitliğini ise Sinan Engin üstlendi.

Sessiz sedasız evlenen Ezgi Mola’nın gelinliği dikkat çekti

Özgür Masur imzalı bir gelinlik giyen Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, mutlu günlerinden ilk kareyi takipçileriyle paylaştı.

Sessiz sedasız evlenen Ezgi Mola’nın gelinliği dikkat çekti

'ÇOK GÜZELSİNİZ'

Zeynep Bastık, Pınar Altuğ, Bergüzar Korel gibi isimlerden "Çok güzelsiniz" mesajı yağdı.

Sessiz sedasız evlenen Ezgi Mola’nın gelinliği dikkat çekti

'GELİNLİK ŞAHANE'

Sosyal medyada ise "Hiç 14 kişilik nikah gelinliğine benzemiyor", "Gelinlik şahane" yorumları vardı.

Sessiz sedasız evlenen Ezgi Mola’nın gelinliği dikkat çekti

Taze çiftten Mustafa Aksakallı, akşam saatlerinde alyansının fotoğrafını paylaşarak üzerine 'İyi geceler' notunu düştü.

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