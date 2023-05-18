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Haberler Magazin Sahneden düşüp hastanelik olan Kibariye'den günler sonra ilk paylaşım!

Sahneden düşüp hastanelik olan Kibariye'den günler sonra ilk paylaşım!

Geçtiğimiz günlerde Mersin'de sahne alan ünlü şarkıcı Kibariye, talihsiz bir kaza geçirdi ve sahneden düştü. Apar topar hastaneye kaldırılan ve tedavisi tamamlanıp taburcu olan Kibariye'den günler sonra bir paylaşım geldi

18.05.2023, 11:21 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023, 11:26

Mersin Merkez Akdeniz ilçesi Turgut Reis Mahallesi Kültür ve Sanatevi önünde kurulan alanda "Romanlar Buluşması" düzenlendi. Romanlar Buluşması" konserinde ünlü sanatçı Kibariye sahne aldı.

Sahneden düşüp hastanelik olan Kibariye’den günler sonra ilk paylaşım!

Kibariye sahnede şarkısını söylerken talihsiz bir kaza yaşadı. Ünlü sanatçı için sahneye çıkan bir hayranı ona doğru koştuğu sırada koruması olduğu değerlendirilen şahsın müdahalesi sırasında Kibariye darbe aldı.

Sahneden düşüp hastanelik olan Kibariye’den günler sonra ilk paylaşım!

Yaklaşık 2 metre yükseklikteki sahneden aşağı düşüp yaralanan Kibariye önce yakın bir özel hastaneye ardından da Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Sahneden düşüp hastanelik olan Kibariye’den günler sonra ilk paylaşım!

Tedavisi tamamlanıp taburcu edilen Kibariye'nin menajeri Harun Belenkoğulları yaptığı açıklamada, "2 gece boyunca doktor kontrolü altında tutuldu."

Sahneden düşüp hastanelik olan Kibariye’den günler sonra ilk paylaşım!

"Müşahede amaçlı hastanedeydik. Tedavisi tamamlandı ve taburcu ediliyor. Buradan İstanbul'a döneceğiz" ifadesine yer vermişti.

Sahneden düşüp hastanelik olan Kibariye’den günler sonra ilk paylaşım!

Ünlü sanatçıdan günler sonra ilk paylaşım geldi. Kibariye, nazar boncuğu emojili fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

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