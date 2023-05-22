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Haberler Magazin Ajda Pekkan ultra lüks villasını sonunda sattı! Fiyatı dudak uçuklattı

Ajda Pekkan ultra lüks villasını sonunda sattı! Fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, sonunda muradına erdi. Pekkan, Sarıyer'deki 1.5 dönüm üzerine kurulu ve altı odalı lüks villasını satmayı başardı. Süperstar Ajda Pekkan, 3 yıldır elinden çıkarmak için uğraştığı villasını bakın kaç milyon TL'ye sattı!

22.05.2023, 12:18 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023, 12:19

Türk müziğinin 'Süperstar'ı olarak anılan usta sanatçı Ajda Pekkan, yaklaşık üç yıldır Sarıyer'deki ultra lüks villasını satmak için uğraşıyordu. Pekkan, arapsaçına dönen 'ev satışı' hikayesini sonunda noktaladı.

Ajda Pekkan ultra lüks villasını sonunda sattı! Fiyatı dudak uçuklattı

Süperstar, 2020 yılında Sarıyer Bahçeköy'deki villasını satışı çıkarmıştı.

Ajda Pekkan ultra lüks villasını sonunda sattı! Fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü sanatçı, yıllardır alıcı bulamayan evinin fiyatıyla ilgili sık sık güncelleme yapmıştı.

Ajda Pekkan ultra lüks villasını sonunda sattı! Fiyatı dudak uçuklattı

Hatta bir emlak sitesinde Mart ayında villaya biçilen fiyat tam tamına 117 milyon 500 bin TL'ye çıkmıştı.

Ajda Pekkan ultra lüks villasını sonunda sattı! Fiyatı dudak uçuklattı

DEPREM ETKİSİ...

Ajda Pekkan, üç senedir elinden çıkaramadığı evini de sonunda satmayı başardı.

Ajda Pekkan ultra lüks villasını sonunda sattı! Fiyatı dudak uçuklattı

VİLLANIN FİYATI 65 MİLYON TL!

Takvim'in haberine göre; 1.5 dönüm üzerine kurulu olan altı odası, iki salonu ve üç banyosu bulunan villasını 65 milyon TL'ye satan Süperstar, rahat bir nefes aldı.

Ajda Pekkan ultra lüks villasını sonunda sattı! Fiyatı dudak uçuklattı

950 metrekare kullanım alanı olan evin satılmasında son dönemde gündemde olan olası İstanbul depremi de etkili oldu.

Ajda Pekkan ultra lüks villasını sonunda sattı! Fiyatı dudak uçuklattı

Deprem açısından risksiz olan Sarıyer, bu bölgeye olan talebi artırmıştı.

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