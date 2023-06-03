Estetik yaptıran Serap Paköz’ün son hali çok konuşuldu

'Fransız Askısı' yöntemi ile yüzünü gerdiren Serap Paköz, hakkında yapılan estetik yorumları sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Serap Paköz'ün son haline takipçilerinden yorum yağdı. Ünlü sunucunun değişimi sosyal medyaya damga vurdu.
'Fransız Askısı' yöntemi ile yüzünü gerdiren Serap Paköz, hakkında yapılan estetik yorumları sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Serap Paköz'ün son haline takipçilerinden yorum yağdı. Ünlü sunucunun değişimi sosyal medyaya damga vurdu.
57 yaşındaki Serap Paköz'ün estetikli hali sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü.
Şimdi ise Serap Paköz'ün son hali sosyal medyada konuşulanlar arasına girdi.
Serap Paköz, kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptırmış ve değişimiyle çok konuşulmuştu.
Serap Paköz, daha sonra şarkıcı Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirmişti.
Ünlü sunucu, operasyon öncesi ve sonrası Instagram paylaşımlarıyla adım adım değişimini hayranlarına göstermişti.
Ameliyattan sonra fotoğrafını paylaşan Serap Paköz, sosyal medyada tepkilerin nedeni olurken, bazı kullanıcılar ise yaptırdığı estetiği çok beğendi.
Paköz'ün son hali ise takipçileri tarafından eleştirildi. Sosyal medyada, "Estetikten dolayı konuşamıyor", "Doğallığınızı kaybetmişsiniz", 'Yüzüne ne oldu?'gibi yorumlar yer aldı.
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