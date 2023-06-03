Estetik yaptıran Serap Paköz’ün son hali çok konuşuldu

'Fransız Askısı' yöntemi ile yüzünü gerdiren Serap Paköz, hakkında yapılan estetik yorumları sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Serap Paköz'ün son haline takipçilerinden yorum yağdı. Ünlü sunucunun değişimi sosyal medyaya damga vurdu.