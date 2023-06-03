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Haberler Magazin Estetik yaptıran Serap Paköz'ün son hali çok konuşuldu

Estetik yaptıran Serap Paköz'ün son hali çok konuşuldu

Sunucu Serap Paköz, son hali ile sosyal medyada gündem oldu. Paköz, geçtiğimiz yıllarda kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptırmış ve değişimiyle de oldukça dikkat çekmişti. 57 yaşındaki ünlü sunucu, daha sonra da şarkıcı Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirdi ve bu hali çok konuşuldu. İşte Serap Paköz, geçirdiği estetik operasyonlar sonrasındaki değişimi...

03.06.2023, 11:01 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023, 11:02

'Fransız Askısı' yöntemi ile yüzünü gerdiren Serap Paköz, hakkında yapılan estetik yorumları sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Serap Paköz'ün son haline takipçilerinden yorum yağdı. Ünlü sunucunun değişimi sosyal medyaya damga vurdu.

Estetik yaptıran Serap Paköz’ün son hali çok konuşuldu

57 yaşındaki Serap Paköz'ün estetikli hali sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü.

Estetik yaptıran Serap Paköz’ün son hali çok konuşuldu

Şimdi ise Serap Paköz'ün son hali sosyal medyada konuşulanlar arasına girdi.

Estetik yaptıran Serap Paköz’ün son hali çok konuşuldu

Serap Paköz, kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptırmış ve değişimiyle çok konuşulmuştu.

Estetik yaptıran Serap Paköz’ün son hali çok konuşuldu

Serap Paköz, daha sonra şarkıcı Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirmişti.

Estetik yaptıran Serap Paköz’ün son hali çok konuşuldu

Ünlü sunucu, operasyon öncesi ve sonrası Instagram paylaşımlarıyla adım adım değişimini hayranlarına göstermişti.

Estetik yaptıran Serap Paköz’ün son hali çok konuşuldu

Ameliyattan sonra fotoğrafını paylaşan Serap Paköz, sosyal medyada tepkilerin nedeni olurken, bazı kullanıcılar ise yaptırdığı estetiği çok beğendi.

Estetik yaptıran Serap Paköz’ün son hali çok konuşuldu

Paköz'ün son hali ise takipçileri tarafından eleştirildi. Sosyal medyada, "Estetikten dolayı konuşamıyor", "Doğallığınızı kaybetmişsiniz", 'Yüzüne ne oldu?'gibi yorumlar yer aldı.

Estetik yaptıran Serap Paköz’ün son hali çok konuşuldu

İŞTE SERAP PAKÖZ'ÜN ÇOK KONUŞULAN PAYLAŞIMI

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