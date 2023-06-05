Başak Dizer oğlu Kurt Efe’yi paylaştı! Görenler ’babasının kopyası’ dedi

Başarılı oyunculuğuyla Türkiye'nin en sevilen oyuncuları arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında modacı Başak Dizer ile nikah masasına oturmuştu. Çift, Paris'te gerçekleşen sade bir nikah töreni ile dünyaevine girmişti. 6 yıldır da mutlu evliliklerini sürdürüyorlar.