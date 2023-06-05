Başak Dizer oğlu Kurt Efe’yi paylaştı! Görenler ’babasının kopyası’ dedi

Türkiye'nin en gözde çiftlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe altın sarı saçlarıyla sosyal medyanın ilgi odağı oldu.
Türkiye'nin en gözde çiftlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe altın sarı saçlarıyla sosyal medyanın ilgi odağı oldu.
Aile dizisinin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ yakışıklığı ve performansı ile övgüleri topluyor. Son dönemde sosyal medya hesabını daha aktif kullanmaya başlayan Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi ile aşk pozu gelmişti.
Başarılı oyunculuğuyla Türkiye'nin en sevilen oyuncuları arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında modacı Başak Dizer ile nikah masasına oturmuştu. Çift, Paris'te gerçekleşen sade bir nikah töreni ile dünyaevine girmişti. 6 yıldır da mutlu evliliklerini sürdürüyorlar.
Gözde ikilinin bu güzel evliliklerinden geçtiğimiz yıl da 'Kurt Efe' adını verdikleri bir bebekleri dünyaya gelmişti.
Dizisi sezon finali yapan Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile Barcelona'ya uçtu.
Başak Dizer tatillerini paylaşırken takipççilerine Kurt Efe sürprizi de yaptı.
İşte altın saçlarıyla babasına benzetilen Kurt Efe'nin plaj keyfine yorum yağdı. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe...
Yüzünü sır gibi sakladıkları Kurt Efe babası gibi sarışın.