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Haberler Magazin Başak Dizer oğlu Kurt Efe'yi paylaştı! Görenler 'babasının kopyası' dedi

Başak Dizer oğlu Kurt Efe'yi paylaştı! Görenler 'babasının kopyası' dedi

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer 2016 yılında nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz yıl ise oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşadı. Son olarak dizisi sezon finali yapan Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile Barcelona'ya uçtu. Başak Dizer tatillerinden paylaşım yapmayı ihmal etmezken oğlu Kurt Efe'yi de paylaştı. Altın saçlı Kurt Efe'yi görenler 'babasının kopyası' dedi. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe...

05.06.2023, 15:22 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023, 15:31

Türkiye'nin en gözde çiftlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe altın sarı saçlarıyla sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Başak Dizer oğlu Kurt Efe’yi paylaştı! Görenler ’babasının kopyası’ dedi

Aile dizisinin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ yakışıklığı ve performansı ile övgüleri topluyor. Son dönemde sosyal medya hesabını daha aktif kullanmaya başlayan Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi ile aşk pozu gelmişti.

Başak Dizer oğlu Kurt Efe’yi paylaştı! Görenler ’babasının kopyası’ dedi

Başarılı oyunculuğuyla Türkiye'nin en sevilen oyuncuları arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında modacı Başak Dizer ile nikah masasına oturmuştu. Çift, Paris'te gerçekleşen sade bir nikah töreni ile dünyaevine girmişti. 6 yıldır da mutlu evliliklerini sürdürüyorlar.

Başak Dizer oğlu Kurt Efe’yi paylaştı! Görenler ’babasının kopyası’ dedi

Gözde ikilinin bu güzel evliliklerinden geçtiğimiz yıl da 'Kurt Efe' adını verdikleri bir bebekleri dünyaya gelmişti.

Başak Dizer oğlu Kurt Efe’yi paylaştı! Görenler ’babasının kopyası’ dedi

Dizisi sezon finali yapan Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile Barcelona'ya uçtu.

Başak Dizer oğlu Kurt Efe’yi paylaştı! Görenler ’babasının kopyası’ dedi

Başak Dizer tatillerini paylaşırken takipççilerine Kurt Efe sürprizi de yaptı.

Başak Dizer oğlu Kurt Efe’yi paylaştı! Görenler ’babasının kopyası’ dedi

İşte altın saçlarıyla babasına benzetilen Kurt Efe'nin plaj keyfine yorum yağdı. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe...

Başak Dizer oğlu Kurt Efe’yi paylaştı! Görenler ’babasının kopyası’ dedi

Yüzünü sır gibi sakladıkları Kurt Efe babası gibi sarışın.

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