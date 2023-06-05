Hakan Sabancı’dan sevgilisi Hande Erçel’e servet değerinde jest!

'Yılın aşkı' Hakan Sabancı ile Hande Erçel ilişkisi, şimdilerde dolu dizgi devam ediyor.
'Yılın aşkı' Hakan Sabancı ile Hande Erçel ilişkisi, şimdilerde dolu dizgi devam ediyor.
En son Cannes Film Festivali'ne birlikte katılan ve burada aşk pozu vererek tüm dünyaya aşklarını ilan eden ikilinin ilişkisi, bir hayli ciddi bir boyut kazandı diyebiliriz.
Daha önce İstanbul eğlence hayatında çok sık karşılaştığım Hakan Sabancı'yı Hande Erçel ile aşk yaşamaya başladığından beri hiç görünmüyor.
Tabii bu durumun da Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'e ne kadar değer verdiğinin göstergelerinden biri olarak düşünülüyor.
EVLİLİĞE ADIM ADIM
Saatlere olan düşkünlüğü ile bilinen Sabancı'nın, dünyaca ünlü bir markadan saat alırken sevgilisi Hande Erçel'e benzer bir model alıp hediye ettiği öğrenildi.
Hakan Sabancı'nın aldığı saat, küçük bir servet değerinde denilebilir.