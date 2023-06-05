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Haberler Magazin Hakan Sabancı'dan sevgilisi Hande Erçel'e servet değerinde jest!

Hakan Sabancı'dan sevgilisi Hande Erçel'e servet değerinde jest!

İş insanı Hakan Sabancı, oyuncu sevgilisi Hande Erçel'e büyük bir jest yaptı. Sabancı, dünyaca ünlü bir markaya ait saatten kendisine alırken bir benzerini de Hande Erçel'e hediye etti.

05.06.2023, 14:52 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023, 14:59

'Yılın aşkı' Hakan Sabancı ile Hande Erçel ilişkisi, şimdilerde dolu dizgi devam ediyor.

Hakan Sabancı’dan sevgilisi Hande Erçel’e servet değerinde jest!

En son Cannes Film Festivali'ne birlikte katılan ve burada aşk pozu vererek tüm dünyaya aşklarını ilan eden ikilinin ilişkisi, bir hayli ciddi bir boyut kazandı diyebiliriz.

Hakan Sabancı’dan sevgilisi Hande Erçel’e servet değerinde jest!

Daha önce İstanbul eğlence hayatında çok sık karşılaştığım Hakan Sabancı'yı Hande Erçel ile aşk yaşamaya başladığından beri hiç görünmüyor.

Hakan Sabancı’dan sevgilisi Hande Erçel’e servet değerinde jest!

Tabii bu durumun da Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'e ne kadar değer verdiğinin göstergelerinden biri olarak düşünülüyor.

Hakan Sabancı’dan sevgilisi Hande Erçel’e servet değerinde jest!

EVLİLİĞE ADIM ADIM

Saatlere olan düşkünlüğü ile bilinen Sabancı'nın, dünyaca ünlü bir markadan saat alırken sevgilisi Hande Erçel'e benzer bir model alıp hediye ettiği öğrenildi.

Hakan Sabancı’dan sevgilisi Hande Erçel’e servet değerinde jest!

Hakan Sabancı'nın aldığı saat, küçük bir servet değerinde denilebilir.

Hakan Sabancı’dan sevgilisi Hande Erçel’e servet değerinde jest!

İddialara göre ünlü çift evlilik yolunda ilerliyor...

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