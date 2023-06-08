Hande Erçel Cannes pozları sosyal medyayı yaktı geçti

'Yılın aşkı' Hakan Sabancı ile Hande Erçel ilişkisi, şimdilerde dolu dizgi devam ediyor. Hande Erçel, son olarak geçtiğimiz haftalarda Cannes Film Festivali'nde giydiği mor elbisesiyle yeni pozlarını hayranlarıyla paylaştı.
'Yılın aşkı' Hakan Sabancı ile Hande Erçel ilişkisi, şimdilerde dolu dizgi devam ediyor. Hande Erçel, son olarak geçtiğimiz haftalarda Cannes Film Festivali'nde giydiği mor elbisesiyle yeni pozlarını hayranlarıyla paylaştı.
En son Cannes Film Festivali'ne birlikte katılan ve burada aşk pozu vererek tüm dünyaya aşklarını ilan eden ikilinin ilişkisi, bir hayli ciddi bir boyut kazandı diyebiliriz.
Daha önce İstanbul eğlence hayatında çok sık karşılaştığım Hakan Sabancı'yı Hande Erçel ile aşk yaşamaya başladığından beri hiç görünmüyor.
Tabii bu durumun da Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'e ne kadar değer verdiğinin göstergelerinden biri olarak düşünülüyor.
EVLİLİĞE ADIM ADIM
Saatlere olan düşkünlüğü ile bilinen Sabancı'nın, dünyaca ünlü bir markadan saat alırken sevgilisi Hande Erçel'e benzer bir model alıp hediye ettiği öğrenildi.
Hakan Sabancı'nın aldığı saat, küçük bir servet değerinde denilebilir.
CANNES GÜZELİ HANDE
Hande Erçel, son olarak geçtiğimiz haftalarda Cannes Film Festivali'nde giydiği mor elbisesiyle yeni pozlarını hayranlarıyla paylaştı.
"PRENSES GİBİSİN"
Peş peşe yayınladığı pozlarına, "Özledik bence, sizce?" notunu yazarak mor kalp emojisi ekleyen ünlü isim, kısa sürede 2 milyona yakın beğeniye ulaştı.
Takipçileri, güzel oyuncun gönderisine; "Sana kırmızı halılar yakışır", "Cannes'ın kraliçesi" ve "Prenses gibisin" şeklinde 9 bine yakın yorum yaptı.