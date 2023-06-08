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Haberler Magazin Hande Erçel Cannes pozları sosyal medyayı yaktı geçti

Hande Erçel Cannes pozları sosyal medyayı yaktı geçti

İş insanı Hakan Sabancı ile bir süredir birliktelik yaşayan ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabından geçtiğimiz haftalarda gittiği Cannes Film Festivali'nde çekildiği fotoğraflarını paylaştı. Mor elbisesiyle çokça beğeni toplayan ünlü isme takipçilerinden yorum yağdı.

08.06.2023, 16:00 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023, 16:01

'Yılın aşkı' Hakan Sabancı ile Hande Erçel ilişkisi, şimdilerde dolu dizgi devam ediyor. Hande Erçel, son olarak geçtiğimiz haftalarda Cannes Film Festivali'nde giydiği mor elbisesiyle yeni pozlarını hayranlarıyla paylaştı.

Hande Erçel Cannes pozları sosyal medyayı yaktı geçti

En son Cannes Film Festivali'ne birlikte katılan ve burada aşk pozu vererek tüm dünyaya aşklarını ilan eden ikilinin ilişkisi, bir hayli ciddi bir boyut kazandı diyebiliriz.

Hande Erçel Cannes pozları sosyal medyayı yaktı geçti

Daha önce İstanbul eğlence hayatında çok sık karşılaştığım Hakan Sabancı'yı Hande Erçel ile aşk yaşamaya başladığından beri hiç görünmüyor.

Hande Erçel Cannes pozları sosyal medyayı yaktı geçti

Tabii bu durumun da Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'e ne kadar değer verdiğinin göstergelerinden biri olarak düşünülüyor.

Hande Erçel Cannes pozları sosyal medyayı yaktı geçti

EVLİLİĞE ADIM ADIM

Saatlere olan düşkünlüğü ile bilinen Sabancı'nın, dünyaca ünlü bir markadan saat alırken sevgilisi Hande Erçel'e benzer bir model alıp hediye ettiği öğrenildi.

Hande Erçel Cannes pozları sosyal medyayı yaktı geçti

Hakan Sabancı'nın aldığı saat, küçük bir servet değerinde denilebilir.

Hande Erçel Cannes pozları sosyal medyayı yaktı geçti

CANNES GÜZELİ HANDE

Hande Erçel, son olarak geçtiğimiz haftalarda Cannes Film Festivali'nde giydiği mor elbisesiyle yeni pozlarını hayranlarıyla paylaştı.

Hande Erçel Cannes pozları sosyal medyayı yaktı geçti

"PRENSES GİBİSİN"

Peş peşe yayınladığı pozlarına, "Özledik bence, sizce?" notunu yazarak mor kalp emojisi ekleyen ünlü isim, kısa sürede 2 milyona yakın beğeniye ulaştı.

Hande Erçel Cannes pozları sosyal medyayı yaktı geçti

Takipçileri, güzel oyuncun gönderisine; "Sana kırmızı halılar yakışır", "Cannes'ın kraliçesi" ve "Prenses gibisin" şeklinde 9 bine yakın yorum yaptı.

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