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Demet Özdemir kesenin ağzını açtı: Komşudan ev aldı

Geçtiğimiz haftalarda oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile sekiz aylık evliliğini sonlandıran oyuncu Demet Özdemir, hakkında bir iddia ortaya atıldı. Özdemir'in tatil için gittiği Yunanistan'dan yatırım amaçlı milyonluk ev aldığı öne sürüldü.

09.06.2023, 14:56 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023, 15:04

Oğuzhan Koç ile geçtiğimiz ay tek celsede boşanan Demet Özdemir, başrol olduğu Adım Farah dizisinin sezon finali yapmasıyla soluğu tatilde aldı.

Demet Özdemir kesenin ağzını açtı: Komşudan ev aldı

Kız arkadaşlarıyla tatil yapan güzel oyuncunun, Yunan Adaları'nda yatırım yapmak için ev aldığı ileri sürüldü.

Demet Özdemir kesenin ağzını açtı: Komşudan ev aldı

Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre, son olarak bir reklam filminde rol alan Demet Özdemir, yaptığı birikimle Yunan Adaları'ndan 1 milyon euroya yani 25 milyon TL'ye ev aldı.

Demet Özdemir kesenin ağzını açtı: Komşudan ev aldı

Ünlü oyuncu ayrıca Yunanistan'daki evi iddialara göre vatandaşlık almaya hazırlandığı için satın aldığı konuşulanlar arasında.

Demet Özdemir kesenin ağzını açtı: Komşudan ev aldı

15,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif olarak kullanan Demet Özdemir, sık sık tatilinden kareleri paylaşmayı ihmal etmiyor.

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