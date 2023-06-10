Dilan Çiçek Deniz estetik söylentilerine isyan etti!

Gözlerindeki ve çenesindeki farklılıkla çok konuşulan oyuncuya; "Estetik facialarinda bugün", "Çene bağımsızlığını ilan etmiş,", "Sorsan estetik yok", "Ne yapmış kendine böyle?" ve "Su gibi bir kızdı, yazık etmiş" şeklinde yorumlar gelmişti.