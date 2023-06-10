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Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz estetik söylentilerine isyan etti!

Dilan Çiçek Deniz estetik söylentilerine isyan etti!

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile katıldığı bir etkinlikte değişen yüzüyle dikkat çekti. Oyuncuyu görenler gözlerine inanamazken, estetik iddiaları konuşulmaya başlandı. Tescilli güzelden, eleştirilere makyajsız bir poz ile cevap geldi.

10.06.2023, 16:16 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023, 16:30

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, dün akşam yüzü olduğu markanın lansmanına katıldı.

Dilan Çiçek Deniz estetik söylentilerine isyan etti!

Gecede Deniz'e sevgilisi Mert Yazıcıoğlu eşlik etti.

Dilan Çiçek Deniz estetik söylentilerine isyan etti!

Mini elbisesi ve kusursuz fiziği ile dikkatleri üzerine çeken Dilan Çiçek Deniz'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

Dilan Çiçek Deniz estetik söylentilerine isyan etti!

Gözlerindeki ve çenesindeki farklılıkla çok konuşulan oyuncuya; "Estetik facialarinda bugün", "Çene bağımsızlığını ilan etmiş,", "Sorsan estetik yok", "Ne yapmış kendine böyle?" ve "Su gibi bir kızdı, yazık etmiş" şeklinde yorumlar gelmişti.

Dilan Çiçek Deniz estetik söylentilerine isyan etti!

Sosyal medyada kendisi hakkında yapılan olumsuz yorumlardan rahatsız olan 28 yaşındaki ünlü isim, Instagram hesabından makyajsız bir pozunu yayınladı.

Dilan Çiçek Deniz estetik söylentilerine isyan etti!

Deniz, paylaştığı bu fotoğrafa, "Vallahi bezdim…" yorumunu düştü.

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