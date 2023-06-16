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Ayakkabıları eleştirilen Oğuzhan Koç ateş püskürdü

Oyuncu Demet Özdemir ile geçtiğimiz aylarda evliliğini bitiren Oğuzhan Koç, ayakkabısıyla gündem oldu ve kendisini eleştirenlere "Yeni dünyanın parazitlerine başarılar" diyerek adeta ateş püskürdü.

16.06.2023, 17:00 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023, 17:02

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile evliliği 5 ay süren Oğuzhan Koç son dönemde gergin tavırlarıyla dikkat çekiyor.

Ayakkabıları eleştirilen Oğuzhan Koç ateş püskürdü

Geçtiğimiz günlerde muhabirlere "Beni evimin önünde çekemezsiniz. Ben evden çıkarım, stüdyoya girerim, oradan da evime giderim."

Ayakkabıları eleştirilen Oğuzhan Koç ateş püskürdü

"Beni takip etmeyin, sorularınızı cevaplamayacağım" diyerek çıkışan Koç son olarak ayakkabılarıyla gündeme geldi.

Ayakkabıları eleştirilen Oğuzhan Koç ateş püskürdü

İlginç ayakkabıları fenomen gossippasta tarafından paylaşılan Oğuzhan Koç ateş püskürdü.

Koç kendisiyle dalga geçildiği için kızarak "Sosyal medyanın paraziti bu onursuz, kaçak göçek insanlara prim veren, takip eden, fotoğraf çekip kendince paparazilik yapan herkes en az bu insanlar kadar aşağılık... Yeni dünyanın parazitlerine başarılar" dedi.

Ayakkabıları eleştirilen Oğuzhan Koç ateş püskürdü

Bu sözler sosyal medyada büyük tepki çekti. Oğuzhan Koç'un bu tavrı ve sinirine anlam veremeyen sosyal medya kullanıcılarından gossippasta'ya destek mesajı yağdı.

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