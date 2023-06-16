Hande Erçel gerçeği itiraf etti! Hakan Sabancı evlilik mi teklif etti?

Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Hakan Sabancı ile aşk yaşamaya başlayan Erçel 6 Mart'ta Paris tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda ilk kez birlikte objektiflerin karşısına çıkmıştı. Erçel ile Sabancı en son Cannes Film Festivali'ne birlikte katılarak burada aşk pozu vermişti. Tüm dünyaya aşklarını ilan eden ikilinin ilişkisi de bir hayli ciddi bir boyut kazanmıştı.
Özel hayatıyla magazin manşetlerinden düşmeyen güzel oyuncu, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın ardından gündeme gelen 'evlilik' iddiasına son noktayı koydu.
Erçel'in 1.5 milyondan fazla beğeni alan paylaşımında, bir detay hayranlarının dikkatinden kaçmamıştı. Oyuncunun cebinde yüzük olduğu düşünülmüştü.
Bu görüntü, yaklaşık üç aydır aşk yaşadığı "Hakan Sabancı'dan evlilik teklifi aldığı ve 'evet' cevabını verdiği" şeklinde yorumlanmıştı.
Çok konuşulan 'yüzük' iddiası üzerine Hande Erçel gerçeği itiraf etti. Hande Erçel, "Rujum vardı cebimde. O başka bir şekilde algılanmış. Öyle bir şey yok" dedi.
EVLİLİĞE ADIM ADIM
Öte yandan saatlere olan düşkünlüğü ile bilinen Sabancı'nın, dünyaca ünlü bir markadan saat alırken sevgilisi Hande Erçel'e benzer bir model alıp hediye ettiği öğrenildi.
Hakan Sabancı'nın aldığı saat, küçük bir servet değerinde...İddialara göre ünlü çift şimdilerde evlilik yolunda ilerliyor.