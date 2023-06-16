Hande Erçel gerçeği itiraf etti! Hakan Sabancı evlilik mi teklif etti?

Hakan Sabancı ile aşk yaşamaya başlayan Erçel 6 Mart'ta Paris tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda ilk kez birlikte objektiflerin karşısına çıkmıştı. Erçel ile Sabancı en son Cannes Film Festivali'ne birlikte katılarak burada aşk pozu vermişti. Tüm dünyaya aşklarını ilan eden ikilinin ilişkisi de bir hayli ciddi bir boyut kazanmıştı.