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Haberler Magazin Hande Erçel gerçeği itiraf etti! Hakan Sabancı evlilik mi teklif etti?

Hande Erçel gerçeği itiraf etti! Hakan Sabancı evlilik mi teklif etti?

İş insanı Hakan Sabancı ile birliktelik yaşayan ünlü oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın ardından gündeme gelen 'evlilik' söylentilerine karşı açıklama yaptı. İşte Hakan Sabancı'dan evlilik teklifi aldığı ve 'evet' cevabını verdiği iddia edilen Hande Erçel'in söyledikleri...

16.06.2023, 15:12 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023, 15:13

Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Hande Erçel gerçeği itiraf etti! Hakan Sabancı evlilik mi teklif etti?

Hakan Sabancı ile aşk yaşamaya başlayan Erçel 6 Mart'ta Paris tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda ilk kez birlikte objektiflerin karşısına çıkmıştı. Erçel ile Sabancı en son Cannes Film Festivali'ne birlikte katılarak burada aşk pozu vermişti. Tüm dünyaya aşklarını ilan eden ikilinin ilişkisi de bir hayli ciddi bir boyut kazanmıştı.

Hande Erçel gerçeği itiraf etti! Hakan Sabancı evlilik mi teklif etti?

Özel hayatıyla magazin manşetlerinden düşmeyen güzel oyuncu, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın ardından gündeme gelen 'evlilik' iddiasına son noktayı koydu.

Hande Erçel gerçeği itiraf etti! Hakan Sabancı evlilik mi teklif etti?

Erçel'in 1.5 milyondan fazla beğeni alan paylaşımında, bir detay hayranlarının dikkatinden kaçmamıştı. Oyuncunun cebinde yüzük olduğu düşünülmüştü.

Hande Erçel gerçeği itiraf etti! Hakan Sabancı evlilik mi teklif etti?

Bu görüntü, yaklaşık üç aydır aşk yaşadığı "Hakan Sabancı'dan evlilik teklifi aldığı ve 'evet' cevabını verdiği" şeklinde yorumlanmıştı.

Hande Erçel gerçeği itiraf etti! Hakan Sabancı evlilik mi teklif etti?

Çok konuşulan 'yüzük' iddiası üzerine Hande Erçel gerçeği itiraf etti. Hande Erçel, "Rujum vardı cebimde. O başka bir şekilde algılanmış. Öyle bir şey yok" dedi.

Hande Erçel gerçeği itiraf etti! Hakan Sabancı evlilik mi teklif etti?

EVLİLİĞE ADIM ADIM

Öte yandan saatlere olan düşkünlüğü ile bilinen Sabancı'nın, dünyaca ünlü bir markadan saat alırken sevgilisi Hande Erçel'e benzer bir model alıp hediye ettiği öğrenildi.

Hande Erçel gerçeği itiraf etti! Hakan Sabancı evlilik mi teklif etti?

Hakan Sabancı'nın aldığı saat, küçük bir servet değerinde...İddialara göre ünlü çift şimdilerde evlilik yolunda ilerliyor.

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