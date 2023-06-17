Türk sanat müziği sanatçısı hayatını kaybetti! Hafızalara ’Seviyorum İşte’ şarkısıyla kazınmıştı

Yaptığı müziği 'popüler Türk sanat müziği' olarak tanımlayan Milli, 15 albüme imza attı. 'Seviyorum İşte' ve 'Çiçekler Yasta' parçalarıyla büyük başarı yakalayan Milli, 4 altın plak ve kaset ödülü kazandı.