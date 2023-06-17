Türk sanat müziği sanatçısı hayatını kaybetti! Hafızalara ’Seviyorum İşte’ şarkısıyla kazınmıştı

1980'li yıllara damgasını vuran, "Seviyorum İşte", "Şarkılara Sordum" gibi şarkılara getirdiği yorumla hatırlanan Türk sanat müziği sanatçısı ve iş insanı Metin Milli'den üzen haber geldi.
1980'li yıllara damgasını vuran, "Seviyorum İşte", "Şarkılara Sordum" gibi şarkılara getirdiği yorumla hatırlanan Türk sanat müziği sanatçısı ve iş insanı Metin Milli'den üzen haber geldi.
Türk sanat müziği solisti Metin Milli 80 yaşında, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ankara'da bir süredir Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören sanatçı Metin Milli, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını kaybetti.
Evli ve 1 çocuk babası Milli'nin cenazesi, yarın öğle namazı sonrası Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
METİN MİLLİ KİMDİR?
1943 yılında Mardin'de doğan sanatçı, 1978 yılında Ankara Radyosu'nda müziğe başladı.
Yaptığı müziği 'popüler Türk sanat müziği' olarak tanımlayan Milli, 15 albüme imza attı. 'Seviyorum İşte' ve 'Çiçekler Yasta' parçalarıyla büyük başarı yakalayan Milli, 4 altın plak ve kaset ödülü kazandı.
Müziğin yanı sıra profesyonel olarak resim ve tiyatro ile uğraşan Metin Milli'nin hayat hikayesini anlattığı 'Hikayem' isimli bir kitabı bulunuyor.