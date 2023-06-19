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Haberler Magazin Arda Turan ve Aslıhan Doğan çiftinden güzel haber!

Arda Turan ve Aslıhan Doğan çiftinden güzel haber!

Ünlü futbolcu ve tekbik direktör Arda Turan ile 2018 yılında nikah masasına oturan Aslıhan Doğan cephesinden güzel haber geldi. Mutlu evlilikleriyle bilinen çiftin, üçüncü çocuklarını bekledikleri öğrenildi.

19.06.2023, 10:20 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023, 10:29

Mart 2018'de sade bir nikah töreniyle dünya evine giren Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan, mutlu evliliklerini 2018'de dünyaya gelen Hamza Arda ve 2020'de dünyaya gelen Asil Aslan'la taçlandıran Turan çifti, büyük bir heyecan yaşıyor.

Arda Turan ve Aslıhan Doğan çiftinden güzel haber!

Başarılarla dolu futbol kariyerini noktaladıktan sonra, antrenörlük eğitimi alarak Eyüpspor'un başına geçen Arda Turan'ın eşinden hamilelik haberini alınca mutluluktan havalara uçtuğunu öğrenildi.

Arda Turan ve Aslıhan Doğan çiftinden güzel haber!

Sosyal medyanın etkin isimlerinden olan Aslıhan Turan, Asil Aslan'ın doğumunun hemen akabinde yeniden bebek sahibi olmak istediğini söylüyordu.

Arda Turan ve Aslıhan Doğan çiftinden güzel haber!

Kalabalık aileleri sevdiğini söyleyen Turan, sağlık nedenleriyle bu özlemi için beklemek zorunda kalmıştı.

Arda Turan ve Aslıhan Doğan çiftinden güzel haber!

Şimdi ise ünlü çiftten mutlu haber geldi. Hürriyet'in haberine göre; Aslıhan Turan'ın şimdilerde 6 haftalık hamile olduğu öğrenildi.

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