Arda Turan ve Aslıhan Doğan çiftinden güzel haber!

Mart 2018'de sade bir nikah töreniyle dünya evine giren Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan, mutlu evliliklerini 2018'de dünyaya gelen Hamza Arda ve 2020'de dünyaya gelen Asil Aslan'la taçlandıran Turan çifti, büyük bir heyecan yaşıyor.