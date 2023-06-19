Arda Turan ve Aslıhan Doğan çiftinden güzel haber!

Mart 2018'de sade bir nikah töreniyle dünya evine giren Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan, mutlu evliliklerini 2018'de dünyaya gelen Hamza Arda ve 2020'de dünyaya gelen Asil Aslan'la taçlandıran Turan çifti, büyük bir heyecan yaşıyor.
Mart 2018'de sade bir nikah töreniyle dünya evine giren Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan, mutlu evliliklerini 2018'de dünyaya gelen Hamza Arda ve 2020'de dünyaya gelen Asil Aslan'la taçlandıran Turan çifti, büyük bir heyecan yaşıyor.
Başarılarla dolu futbol kariyerini noktaladıktan sonra, antrenörlük eğitimi alarak Eyüpspor'un başına geçen Arda Turan'ın eşinden hamilelik haberini alınca mutluluktan havalara uçtuğunu öğrenildi.
Sosyal medyanın etkin isimlerinden olan Aslıhan Turan, Asil Aslan'ın doğumunun hemen akabinde yeniden bebek sahibi olmak istediğini söylüyordu.
Kalabalık aileleri sevdiğini söyleyen Turan, sağlık nedenleriyle bu özlemi için beklemek zorunda kalmıştı.
Şimdi ise ünlü çiftten mutlu haber geldi. Hürriyet'in haberine göre; Aslıhan Turan'ın şimdilerde 6 haftalık hamile olduğu öğrenildi.