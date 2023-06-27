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Haberler Magazin Ünlü oyuncu Uğur Bilgin evliliğe ilk adımı attı

Ünlü oyuncu Uğur Bilgin evliliğe ilk adımı attı

Yer aldığı komedi programında canlandırdığı "Mesut" karakteriyle tanınan oyuncu Uğur Bilgin evlilik yolunda ilk adımı attı. Sosyal medya hesabından nişan karesini paylaşan oyuncuya tebrik mesajları yağdı.

Yer aldığı komedi programındaki 'Mesut' karakteriyle adından söz ettirmeyi başaran Uğur Bilgin, evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü oyuncuya, mutlu gününde ünlü isimlerden tebrik mesajları geldi.

Ünlü oyuncu Uğur Bilgin evliliğe ilk adımı attı

Özellikle yer aldığı komedi programı ile dikkat çeken ve hayat verdiği karakterlerle sevilen oyuncu Uğur Bilgin, nişanlandı.

Ünlü oyuncu Uğur Bilgin evliliğe ilk adımı attı

Sosyal medya hesabından nişanlısı ile yüzük merasiminden karesini paylaşan oyuncu Uğur Bilgin'e tebrik mesajları yağdı. Uğur Bilgin'in nişanlısı güzelliği ve zarafeti ile övgüleri topladı.

Ünlü oyuncu Uğur Bilgin evliliğe ilk adımı attı

Uğur Bilgin, nişan pastası keserken çekilen pozunu Instagram hesabından paylaşıp, yüzük ve dua emojisiyle birlikte "27.06.2023" notunu düştü.

Ünlü oyuncu Uğur Bilgin evliliğe ilk adımı attı

Oyuncuya komedi programından dostlarından tebrik mesajları geldi. Onur Buldu yakın arkadaşına "Benim can yoldaşım hep mutlu olun." yorumunda bulundu.

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