Ünlü oyuncu Uğur Bilgin evliliğe ilk adımı attı

Yer aldığı komedi programındaki 'Mesut' karakteriyle adından söz ettirmeyi başaran Uğur Bilgin, evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü oyuncuya, mutlu gününde ünlü isimlerden tebrik mesajları geldi.
Yer aldığı komedi programındaki 'Mesut' karakteriyle adından söz ettirmeyi başaran Uğur Bilgin, evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü oyuncuya, mutlu gününde ünlü isimlerden tebrik mesajları geldi.
Özellikle yer aldığı komedi programı ile dikkat çeken ve hayat verdiği karakterlerle sevilen oyuncu Uğur Bilgin, nişanlandı.
Sosyal medya hesabından nişanlısı ile yüzük merasiminden karesini paylaşan oyuncu Uğur Bilgin'e tebrik mesajları yağdı. Uğur Bilgin'in nişanlısı güzelliği ve zarafeti ile övgüleri topladı.
Uğur Bilgin, nişan pastası keserken çekilen pozunu Instagram hesabından paylaşıp, yüzük ve dua emojisiyle birlikte "27.06.2023" notunu düştü.
Oyuncuya komedi programından dostlarından tebrik mesajları geldi. Onur Buldu yakın arkadaşına "Benim can yoldaşım hep mutlu olun." yorumunda bulundu.