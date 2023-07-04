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Haberler Magazin Berdan Mardini yeni aşkını böyle duyurdu

Berdan Mardini yeni aşkını böyle duyurdu

Son olarak katıldığı Survivor yarışmasından sağlık sorunlarından dolayı çekilmek zorunda kalan Berdan Mardinii sosyal medya hesabından yeni aşkını duyurdu. Takipçileri o kareyi beğeni yağmuruna tuttu.

Berdan Mardini ile 2010 yılında evlendiği eşi Fatoş Mardini 2021 yılında boşandı. Olaylı bir şekilde boşanan ve aldatıldığını iddia eden türkücü sosyal medya paylaşımlarıyla ve açıklamalarıyla zaman zaman gündeme geliyor.

Berdan Mardini yeni aşkını böyle duyurdu

Son olarak gül yağı işine girerek farklı bir alanda yatırım yapan ve 120 milyon TL harcayan türkücü yeni aşka yelken açtı.

Berdan Mardini yeni aşkını böyle duyurdu

44 yaşındaki Berdan Mardini genç aşkı Dilara Talay ile pozunu "Her şey güzel Allah kalbimize göre veriyor" notuyla paylaştı.

Berdan Mardini yeni aşkını böyle duyurdu

Berdan Mardini yaptığı paylaşım sonrası sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Berdan Mardini yeni aşkını böyle duyurdu

Bir çok kullanıcı ünlü şarkıcıya, "Bu kız daha çocuk", "Kardeşiniz gibi duruyor", "Kızı değil mi?", "Mutlu olun" yorumlarında bulundu.

Berdan Mardini yeni aşkını böyle duyurdu

İşte o paylaşım...

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