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Haberler Magazin Sinem Kobal'ın renkli paylaşımı çokça beğenildi

Sinem Kobal'ın renkli paylaşımı çokça beğenildi

Başarılı sunucu ve oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile sekiz sene önce dünyaevine giren oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Güzel oyuncunun bu paylaşımı çokça beğenildi.

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.

Sinem Kobal’ın renkli paylaşımı çokça beğenildi

2022 yılında Leyla adını verdiği kızına kavuşarak ikinci kez anne olan Kobal, hem özel hayatı hem kariyeri hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettiriyor.

Sinem Kobal’ın renkli paylaşımı çokça beğenildi

Sosyal medyayı aktif kullanan Sinem Kobal rengarenk elbisesiyle takipçilerinin karşısına çıktı.

Sinem Kobal’ın renkli paylaşımı çokça beğenildi

Renki elbisesiyle çekilen karelerini, "Yaz" notuyla paylaşan Sinem Kobal, dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.

Sinem Kobal’ın renkli paylaşımı çokça beğenildi

Geçtiğimiz aylarda uzun bir aradan sonra ilk kez bir ödül gecesine katılan ünlü oyuncu Sinem Kobal 'Üçüncü çocuk gelir mi?' sorusu üzerine şu şekilde konuşmuştu:

Sinem Kobal’ın renkli paylaşımı çokça beğenildi

" Yok, ben de çalışmayı özledim. Üretmek de istiyorum. Dediğim gibi hayırlısıyla önümüzdeki günlerde bakacağız."

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