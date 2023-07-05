Sinem Kobal’ın renkli paylaşımı çokça beğenildi

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.
Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.
2022 yılında Leyla adını verdiği kızına kavuşarak ikinci kez anne olan Kobal, hem özel hayatı hem kariyeri hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettiriyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan Sinem Kobal rengarenk elbisesiyle takipçilerinin karşısına çıktı.
Renki elbisesiyle çekilen karelerini, "Yaz" notuyla paylaşan Sinem Kobal, dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.
Geçtiğimiz aylarda uzun bir aradan sonra ilk kez bir ödül gecesine katılan ünlü oyuncu Sinem Kobal 'Üçüncü çocuk gelir mi?' sorusu üzerine şu şekilde konuşmuştu:
" Yok, ben de çalışmayı özledim. Üretmek de istiyorum. Dediğim gibi hayırlısıyla önümüzdeki günlerde bakacağız."