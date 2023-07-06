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Haberler Magazin Taha Duymaz'ın annesi yürekleri dağladı

Taha Duymaz'ın annesi yürekleri dağladı

Çektiği yemek videolarıyla ünlenen Taha Duymaz, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası Hatay'da enkaz altında kalmış ve felaketin 12. gününde ise fenomenin cansız bedenine ulaşılmıştı. Bu haber Taha Duymaz'ın ailesini ve sevenlerini yasa boğmuştu. Fenomenin hatırasını yaşatmak için yemek yaptığı anları sosyal medyadan paylaşan anne Meryem Duymaz'ın oğlunun mezarını ziyaret etti. Mezar taşını öpmelere doyamayan annenin görüntüleri yürekleri dağladı.

Sosyal medyada çektiği yemek videoları ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan fenomen Taha Duymaz, Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi sonrası Hatay'da enkaz altında kalmış ve hayatını kaybetmişti.

Taha Duymaz’ın annesi yürekleri dağladı

Taha Duymaz'ın 57 yaşındaki annesi Meryem Duymaz ise geçtiğimiz günlerde bir karar almış ve oğlunun hatıralarını yaşatmak için mutfağa geçmeye karar verdiğini açıklamıştı.

Taha Duymaz’ın annesi yürekleri dağladı

OĞLUNUN İZİNDEN GİDİYOR

Oğlu gibi yöresel ürünler yapan anne Duymaz'ı haberi olmadan Taha Duymaz'ın bir arkadaşı videoya çekerek sosyal medyaya yüklemişti. Bu videonun beğenilmesinin ardından anne Duymaz, kendi adına da bir hesap açılmasını istemişti. Depremde 3 çocuğunu toprağa veren acılı anne, tandır başındaki ve mutfaktaki yemek videolarıyla kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı.

Taha Duymaz’ın annesi yürekleri dağladı

"ÇOK ZORUMA GİDİYOR"

Oğlunun izinden gitmeye karar veren ve mutfağa her girdiğinde duygulanan anne Duymaz, "Taha'sız mutfak öksüz kaldı" dedi. Duymaz, Taha'nın yaptığı yemeklerle kısa sürede Türkiye genelinde tanındığını ama en önemli varlığını depremde kaybettiğini söyledi.

Taha'nın hatıralarını ve hayallerini yaşatmak için kendisinin de kısa süre önce yemek yapmaya başladığını dile getiren Duymaz, şunları dile getirdi:

Taha Duymaz’ın annesi yürekleri dağladı

"Üzülüyordum ama emek yaptıkça rahatlıyorum. Taha'nın hatırasını yaşattıkça rahatlıyorum. Ekmek yapıyorum, dağlara kekik toplamaya çıkıyorum. Çok beğendiler herkes istedi. Çok sevindiler herkes beni arayıp soruyor. Bende ekmek yapınca Taha'nın hayranları memnun kaldı. Videolarımı çekmelerini ben istemedim. Ama Taha'nın arkadaşları çekip sosyal medyaya koydular. Sonra bir kere başladım yemek yapmaya, baktım rahatlıyorum, devam ettim. Katıklı da yapıyorum çok sipariş geldi. Paketleyip kargo ile gönderiyorum."

Taha Duymaz’ın annesi yürekleri dağladı

Taha'nın izinden gitmeye arada da olsa video çektirmeye devam edeceğini dile getiren Duymaz, "Mutfaktan çıkmak istemiyorum. Hepsi bana Taha'dan hatıra bana. Taha'sız öksüz kaldı mutfak. Böyle çok zoruma gidiyor" diye konuştu.

Taha Duymaz’ın annesi yürekleri dağladı

"TAHA'NIN HAYALLERİNİ YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Taha Duymaz'ın yengesi Elif Duymaz ise şöyle konuştu:

"Paylaşımlara bu kadar ilgi beklemiyorduk. Taha'yı bu şekilde vefat ettikten sonra annem onun yerine geçmek istedi, 'böyle olunca yokluğunu hissetmiyorum' dedi.

Taha Duymaz’ın annesi yürekleri dağladı

Umarım böyle olur, mutlu olurum. 63 bin takipçisi var 15-20 bin beğeni oluyor. Bu kadar bir ilgi beklemiyorduk. Her şey güzel gidiyor. Taha'nın hayallerini hedeflerini biz yaşatmaya çalışıyoruz. Umarım bunu başarabiliriz."

Taha Duymaz’ın annesi yürekleri dağladı

Son olarak anne Meryem Duymaz'ın oğlunun mezar taşını öptüğü anlar herkesi duygulandırdı.

Taha Duymaz’ın annesi yürekleri dağladı

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