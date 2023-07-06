Taha Duymaz’ın annesi yürekleri dağladı

Sosyal medyada çektiği yemek videoları ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan fenomen Taha Duymaz, Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi sonrası Hatay'da enkaz altında kalmış ve hayatını kaybetmişti.
Sosyal medyada çektiği yemek videoları ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan fenomen Taha Duymaz, Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi sonrası Hatay'da enkaz altında kalmış ve hayatını kaybetmişti.
Taha Duymaz'ın 57 yaşındaki annesi Meryem Duymaz ise geçtiğimiz günlerde bir karar almış ve oğlunun hatıralarını yaşatmak için mutfağa geçmeye karar verdiğini açıklamıştı.
OĞLUNUN İZİNDEN GİDİYOR
Oğlu gibi yöresel ürünler yapan anne Duymaz'ı haberi olmadan Taha Duymaz'ın bir arkadaşı videoya çekerek sosyal medyaya yüklemişti. Bu videonun beğenilmesinin ardından anne Duymaz, kendi adına da bir hesap açılmasını istemişti. Depremde 3 çocuğunu toprağa veren acılı anne, tandır başındaki ve mutfaktaki yemek videolarıyla kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı.
"ÇOK ZORUMA GİDİYOR"
Oğlunun izinden gitmeye karar veren ve mutfağa her girdiğinde duygulanan anne Duymaz, "Taha'sız mutfak öksüz kaldı" dedi. Duymaz, Taha'nın yaptığı yemeklerle kısa sürede Türkiye genelinde tanındığını ama en önemli varlığını depremde kaybettiğini söyledi.
Taha'nın hatıralarını ve hayallerini yaşatmak için kendisinin de kısa süre önce yemek yapmaya başladığını dile getiren Duymaz, şunları dile getirdi:
"Üzülüyordum ama emek yaptıkça rahatlıyorum. Taha'nın hatırasını yaşattıkça rahatlıyorum. Ekmek yapıyorum, dağlara kekik toplamaya çıkıyorum. Çok beğendiler herkes istedi. Çok sevindiler herkes beni arayıp soruyor. Bende ekmek yapınca Taha'nın hayranları memnun kaldı. Videolarımı çekmelerini ben istemedim. Ama Taha'nın arkadaşları çekip sosyal medyaya koydular. Sonra bir kere başladım yemek yapmaya, baktım rahatlıyorum, devam ettim. Katıklı da yapıyorum çok sipariş geldi. Paketleyip kargo ile gönderiyorum."
Taha'nın izinden gitmeye arada da olsa video çektirmeye devam edeceğini dile getiren Duymaz, "Mutfaktan çıkmak istemiyorum. Hepsi bana Taha'dan hatıra bana. Taha'sız öksüz kaldı mutfak. Böyle çok zoruma gidiyor" diye konuştu.
"TAHA'NIN HAYALLERİNİ YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Taha Duymaz'ın yengesi Elif Duymaz ise şöyle konuştu:
"Paylaşımlara bu kadar ilgi beklemiyorduk. Taha'yı bu şekilde vefat ettikten sonra annem onun yerine geçmek istedi, 'böyle olunca yokluğunu hissetmiyorum' dedi.
Umarım böyle olur, mutlu olurum. 63 bin takipçisi var 15-20 bin beğeni oluyor. Bu kadar bir ilgi beklemiyorduk. Her şey güzel gidiyor. Taha'nın hayallerini hedeflerini biz yaşatmaya çalışıyoruz. Umarım bunu başarabiliriz."
Son olarak anne Meryem Duymaz'ın oğlunun mezar taşını öptüğü anlar herkesi duygulandırdı.