Ünlü oyuncu Çanakkale’ye yerleşti: Çiftçi oldu!

Hem bahçeyle hem de restoranla uğraşan Bülent Polat, "Toprakla huzur buluyorum. Adana'daki günlerden zaten alışığım... Ekmeyi biçmeyi mahsul toplamayı çok seviyorum. Çocuklarım için de büyük bir eğlence burası. Hayvanlarımız var. Aynı zamanda yetiştirdiğimiz organik ürünleri restoranımızda kullanıyoruz" dedi.