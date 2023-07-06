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Haberler Magazin Ünlü oyuncu Çanakkale'ye yerleşti: Çiftçi oldu!

Ünlü oyuncu Çanakkale'ye yerleşti: Çiftçi oldu!

Atv'nin sevilen dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova'da Gaffur karakterini canlandıran ünlü oyuncu Bülent Polat, ailesiyle birlikte radikal bir karar alarak Çanakkale'ye yerleşti. Burada çiftçilik yapmaya başlayan Polat, aynı zamanda Bozcaada'da restoran işletmeciliği de yapıyor.

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat, kendisini doğaya, toprağa verdi. Dizinin çekildiği dönemde Adana'da yaşayan oyuncu Bülent Polat çiftçiliği çok sevdi.

Ünlü oyuncu Çanakkale’ye yerleşti: Çiftçi oldu!

Atv'nin unutulmaz dizileri arasında yerini alan Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat, yeni hayatını anlattı. Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u çiftçi oldu!

Ünlü oyuncu Çanakkale’ye yerleşti: Çiftçi oldu!

Sabah'ın haberine göre; 'Bir Zamanlar Çukurova'da 'Gaffur' performansıyla adından bahsettiren oyuncu Bülent Polat, radikal bir kararla Çanakkale'ye yerleşti ve burada çiftçilik yapmaya başladı.

Ünlü oyuncu Çanakkale’ye yerleşti: Çiftçi oldu!

İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın eşi ve çocuklarıyla yeni yaşantısı...

Ünlü oyuncu Çanakkale’ye yerleşti: Çiftçi oldu!

8 yaşındaki kızı Doğa, 1 yaşındaki oğlu Doğu ve eşi ile doğada olmanın keyfini yaşayan Bülent Polat, aynı zamanda Bozcaada'da restoran işletmeciliği de yapıyor.

Ünlü oyuncu Çanakkale’ye yerleşti: Çiftçi oldu!

Hem bahçeyle hem de restoranla uğraşan Bülent Polat, "Toprakla huzur buluyorum. Adana'daki günlerden zaten alışığım... Ekmeyi biçmeyi mahsul toplamayı çok seviyorum. Çocuklarım için de büyük bir eğlence burası. Hayvanlarımız var. Aynı zamanda yetiştirdiğimiz organik ürünleri restoranımızda kullanıyoruz" dedi.

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