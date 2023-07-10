Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak tek celsede boşandı

Sanat camiasının gözde çiftinden boşanma haberi geldi! Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın boşandığı haberi son dakkika düştü.
Sanat camiasının gözde çiftinden boşanma haberi geldi! Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın boşandığı haberi son dakkika düştü.
Uzun bir süredir evlilikleri üzerinde karabulutlar dolaşan ünlü çift resmen boşandı.
8 yıl önce nikah masasına oturan oyuncular evliliklerindeki krizi aşamadı.
Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak İzmir Ödemiş Adliyesi'nde boşandı. İşte ünlü çiftin boşanma detayları...
Anlaşmalı olarak boşanan çiftin davası 15 dakika sürdü.
Çift, çocukları Okan Ali'nin velayeti konusunda da fikir birliğine vardı ve velayet annede kaldı.