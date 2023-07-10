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Haberler Magazin Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak tek celsede boşandı

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak tek celsede boşandı

Sanat camiasının gözde çiftlerinden olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı magazin gündeminde epey konuşulmuştu. Sekiz yıl önce dünyaevine giren ikilinin evliliği bugün tek celsede bitti. Ünlü çift, İzmir Ödemiş Adliyesi'nde boşandı.

Sanat camiasının gözde çiftinden boşanma haberi geldi! Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın boşandığı haberi son dakkika düştü.

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak tek celsede boşandı

Uzun bir süredir evlilikleri üzerinde karabulutlar dolaşan ünlü çift resmen boşandı.

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak tek celsede boşandı

8 yıl önce nikah masasına oturan oyuncular evliliklerindeki krizi aşamadı.

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak tek celsede boşandı

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak İzmir Ödemiş Adliyesi'nde boşandı. İşte ünlü çiftin boşanma detayları...

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak tek celsede boşandı

Anlaşmalı olarak boşanan çiftin davası 15 dakika sürdü.

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak tek celsede boşandı

Çift, çocukları Okan Ali'nin velayeti konusunda da fikir birliğine vardı ve velayet annede kaldı.

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