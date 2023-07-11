Alina Boz ile Mithat Can Özer ayrıldı mı?

Ünlü oyuncu Alina Boz, kariyerindeki yükselişin yanı sıra özel hayatıyla da merak konusu oluyor.
Ünlü oyuncu Alina Boz, kariyerindeki yükselişin yanı sıra özel hayatıyla da merak konusu oluyor.
Boz, 4 yıldır Sezen Aksu'nun 41 yaşındaki oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşıyordu.
Aralarında 17 yaş olan çift, ilişkilerini bugüne kadar gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.
EVLİLİK BEKLENİYORDU AMA...
Hatta ikili hakkında geçtiğimiz günlerde evlilik iddiası ortaya atılmış, tarih olarak 2027 gösterilmişti.
Uzun süredir aşk yaşayan sevilen çiftten ne yazık ki beklenen haber gelmedi. Gazetemagazin'in haberine göre; 4 yıldır birlikte olan Alina Boz ile Mithat Can Özer ayrıldı.
Evlenmeleri beklenen çiftin ayrılık sebeninin ne olduğu ise henüz bilinmiyor.