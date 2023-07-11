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Haberler Magazin Alina Boz ile Mithat Can Özer ayrıldı mı?

Alina Boz ile Mithat Can Özer ayrıldı mı?

Dört yıldır birliktelik yaşayan güzel oyuncu Alina Boz ve usta sanatçı Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer hakkında bir iddia ortaya atıldı. Nikah masasına oturması beklenen ünlü çiftin ayrıkdıkları öne sürüldü.

Ünlü oyuncu Alina Boz, kariyerindeki yükselişin yanı sıra özel hayatıyla da merak konusu oluyor.

Alina Boz ile Mithat Can Özer çifti ayrıldı mı?

Boz, 4 yıldır Sezen Aksu'nun 41 yaşındaki oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşıyordu.

Alina Boz ile Mithat Can Özer çifti ayrıldı mı?

Aralarında 17 yaş olan çift, ilişkilerini bugüne kadar gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.

Alina Boz ile Mithat Can Özer çifti ayrıldı mı?

EVLİLİK BEKLENİYORDU AMA...

Hatta ikili hakkında geçtiğimiz günlerde evlilik iddiası ortaya atılmış, tarih olarak 2027 gösterilmişti.

Alina Boz ile Mithat Can Özer çifti ayrıldı mı?

Uzun süredir aşk yaşayan sevilen çiftten ne yazık ki beklenen haber gelmedi. Gazetemagazin'in haberine göre; 4 yıldır birlikte olan Alina Boz ile Mithat Can Özer ayrıldı.

Alina Boz ile Mithat Can Özer çifti ayrıldı mı?

Evlenmeleri beklenen çiftin ayrılık sebeninin ne olduğu ise henüz bilinmiyor.

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