MFÖ grubunun usta ismi Özkan Uğur bugün son yolculuğuna uğurlanacak!

Usta sanatçı Özkan Uğur'a veda günü! 7'den 70'e herkesin gönlünü fetheden Özkan Uğur bugün son yolculuğuna uğurlanıyor...
Usta sanatçı Özkan Uğur'a veda günü! 7'den 70'e herkesin gönlünü fetheden Özkan Uğur bugün son yolculuğuna uğurlanıyor...
MFÖ grubunun üyelerinden usta sanatçı Özkan Uğur geçtiğimiz cumartesi günü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Özkan Uğur 2013 yılında lenfomaya yakalanmış, başarılı geçen tedavi sürecinin ardından hastalığı atlatmıştı.
Sonrasında tekrarlayan hastalığını üç kez yenen Özkan Uğur, bu defa hayranlarını hüzne boğdu. Sevenleri Özkan Uğur'dan gelecek iyi haberi beklerken acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu.
Ardında sayısız eser bırakan Özkan Uğur, 69 yaşında hayata ve sevenlerine veda etti.
Vefat haberi ile tüm sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğan Özkan Uğur, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Özkan Uğur için AKM'de saat 11.00'de tören yapılacak. Ardından usta sanatçı Taksim Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek.
ÖZKAN UĞUR'UN SON GÜNLERİNİ ANLATTI
Özkan Uğur'un son anlarını doktoru paylaştı. Duygusal satırlar herkesi hüzünlendirdi...
"Özkan Uğur'la ilgili anlatılacak çok şey var, ama şu an şarkılarından, oyunculuğundan ya da Ali Desidero'yu bile ezbere biliyor oluşumdan değil son 1.5 aydır yoğun bakımımızda yatarken tanıdığım Özkan Uğur'dan bahsetmek istiyorum. Yoğun bakımlar bence insanın en gerçek halini gördüğümüz yerler, ölüm gerçeği devreye girince birkaç gün önce uykularınızı kaçıran başka dertleriniz önemsiz ayrıntılara dönüşüyor, toplum baskısından kurtulup tam olarak kimseniz ona dönüşüyorsunuz.
"ÇOK AZ İNSANIN ERİŞEBİLECEĞİ BİR ERDEM"
Günlük hayatta nazik bir insan olmak çok takdir ettiğim bir özellik, ama illa gerçek olmak zorunda değil, oysa yoğun bakım yatağında yatarken en zorlandığın anlarda bile teşekkür etmeyi ve lütfen demeyi ihmal etmemek, gülümsemeye devam etmek...Bu, hayatta çok az insanın erişebileceği bir erdem.
"TEŞEKKÜR EDERİM ÖZKAN ABİ"
Çok teşekkür ederim Özkan abi bize zor durumda olmanın kaba olmak için bir bahane olmadığı gösterdiğin için, o anlarında bile saçlarının yıkanıp taranmasından aldığın keyif için, bir an bile hayat sevincini, güler yüzünü ve nezaketini kaybetmediğin için, bu özelliklerinle bizlere yine örnek olduğun için. Seninle tanışmak ve bu süreçte sana eşlik etmek benim için bir onurdu."
"Sevgili eşi Aysun Aslan ve oğlu Alisan Uğur, sizlerle ilgili de yazabileceğim tonlarca güzel şey var ama aranızdaki sevgiye tanık olmamıza izin verdiğiniz için, size verdiğimiz en kötü haberlerden sonra bile mutlaka içtenlikle teşekkür ettiğiniz için, acınızı paylaşmama izin verdiğiniz için çok teşekkür ederim size. Biz büyük bir ekip olarak uzun süredir elimizden gelen her şeyi yapıyorduk ama ne yaptık ne ettiysek olduramadık..."