MFÖ grubunun usta ismi Özkan Uğur bugün son yolculuğuna uğurlanacak!

"TEŞEKKÜR EDERİM ÖZKAN ABİ"

Çok teşekkür ederim Özkan abi bize zor durumda olmanın kaba olmak için bir bahane olmadığı gösterdiğin için, o anlarında bile saçlarının yıkanıp taranmasından aldığın keyif için, bir an bile hayat sevincini, güler yüzünü ve nezaketini kaybetmediğin için, bu özelliklerinle bizlere yine örnek olduğun için. Seninle tanışmak ve bu süreçte sana eşlik etmek benim için bir onurdu."