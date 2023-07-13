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Haberler Magazin Buse Terim tarzıyla dikkat çekti

Buse Terim tarzıyla dikkat çekti

Tercih ettiği iddialı kıyafet ve ayakkabıları ile sıkça adından söz ettiren ünlü teknik direktör Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, farklı tarzıyla dikkat çekti. İşte Buse Terim'in farklı tarzı...

Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in fenomen kızı Buse Terim, sosyal medyanın en dikkat çekici isimleri arasında yer alıyor ve takipçilerine verdiği ters yanıtlarla adından söz ettiriyor.

Buse Terim tarzıyla dikkat çekti

Fatih Terim'in sosyal medya fenomeni kızı Buse Terim ilginç kombinlerle sık sık gündeme geliyor.

Buse Terim tarzıyla dikkat çekti

"KALEM KUTUSU GİYMİŞ"

Geçtiğimiz aylarda balon detaylı ayakkabılarıyla alay konusu olan fenomen, bu kez de fermuar detaylı mini bir elbise giydi.

Buse Terim tarzıyla dikkat çekti

Ünlü bir markanın reklamını yapan Buse Terim'in kocaman fermuar detaylı elbisesini görenler "Yine olmamış", "Kalem kutusu giymiş" yorumlarında bulundu.

Buse Terim tarzıyla dikkat çekti

İşte Buse Terim'in dikkat çeken tarzı...

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