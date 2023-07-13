Buse Terim tarzıyla dikkat çekti

Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in fenomen kızı Buse Terim, sosyal medyanın en dikkat çekici isimleri arasında yer alıyor ve takipçilerine verdiği ters yanıtlarla adından söz ettiriyor.
Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in fenomen kızı Buse Terim, sosyal medyanın en dikkat çekici isimleri arasında yer alıyor ve takipçilerine verdiği ters yanıtlarla adından söz ettiriyor.
Fatih Terim'in sosyal medya fenomeni kızı Buse Terim ilginç kombinlerle sık sık gündeme geliyor.
"KALEM KUTUSU GİYMİŞ"
Geçtiğimiz aylarda balon detaylı ayakkabılarıyla alay konusu olan fenomen, bu kez de fermuar detaylı mini bir elbise giydi.
Ünlü bir markanın reklamını yapan Buse Terim'in kocaman fermuar detaylı elbisesini görenler "Yine olmamış", "Kalem kutusu giymiş" yorumlarında bulundu.
İşte Buse Terim'in dikkat çeken tarzı...