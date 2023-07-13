Süt neden uyku getirir?

DAHA KALİTELİ UYKU SAĞLADIĞI TESPİT EDİLDİ

Çalışma fareler üzerinde yapıldı ve sütün etkin maddelerinden birisi olan peptitler deney farelerine verildi. Çıkan sonuca göre farelerin yüzde 25'i çok daha hızlı uykuya daldı ve bunların kaliteli uyku süresi yüzde 400'den fazla arttı.