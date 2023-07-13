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Haberler Magazin Süt neden uyku getirir?

Süt neden uyku getirir?

Uykusuzluk problemi yaşayanlara genelde süt ve süt ürünleri önerilir. Sütün uyku getirdiği söylenir. Peki süt ve süt ürünleri neden uyku getirir? İşte bu sorunun cevabı...

Süt ve süt ürünlerinin insan vücuduna faydaları tartışılmaz bir gerçek. Ancak neden insanlar üzerinde uyku etkisi yaratığı merak edilen bir konu.

Süt neden uyku getirir?

Konu hakkında yapılan çalışmalar sonucunda süt ve süt ürünlerinin içerisinde bulunan etkin bir maddenin uyku getirdiği keşfedildi.

Süt neden uyku getirir?

Sütün içerisinde bulunan amino asitler ve peptitler insanların uykusunu getiriyor. Örnek olarak uyku ilaçlarını verebiliriz.

Süt neden uyku getirir?

Bir hekime uykusuzluk şikayetiyle başvuruda bulunduğunuzda sinir sinyallerini baskılayan bir tür protein olarak bilinen ve GABA reseptörünü etkinleştirilen bir ilaç verilir. Araştırmalar sonucunda süt ve süt ürünlerinin aynı şekilde GABA reseptörünü etkinleştirildiği tespit edildi.

Süt neden uyku getirir?

DAHA KALİTELİ UYKU SAĞLADIĞI TESPİT EDİLDİ

Çalışma fareler üzerinde yapıldı ve sütün etkin maddelerinden birisi olan peptitler deney farelerine verildi. Çıkan sonuca göre farelerin yüzde 25'i çok daha hızlı uykuya daldı ve bunların kaliteli uyku süresi yüzde 400'den fazla arttı.

Süt neden uyku getirir?

Sütün içerisinde bulunan CTH kısaltması olarak bilinen kazein triptik hidrolizat isimli peptitler yeni amino asit bağlanması sonucu oluşan polimerler, tıpkı uyku ilaçlarının yaptığı gibi GABA reseptörlerini etkinleştiriyor.

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