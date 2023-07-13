Ünlü oyuncu Ufuk Özkan’dan üzen haber geldi!

Komedi dizileri ve filmlerinin aranılan ismi Ufuk Özkan'dan hayranlarını üzecek haber! Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren oyuncunun ciddi bir rahatsızlığın pençesinde olduğu ortaya çıktı.
Komedi dizileri ve filmlerinin aranılan ismi Ufuk Özkan'dan hayranlarını üzecek haber! Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren oyuncunun ciddi bir rahatsızlığın pençesinde olduğu ortaya çıktı.
Yer alacağı bir proje için sıkı bir diyet uygulayan ve Hollywood diyeti ile zayıflayan Ufuk Özkan, sağlığı bozulunca yanlış bir diyet programı ile bağışıklık sistemini çökerttiğini farketmişti.
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, Hollywod diyetiyle önceleri 5-6 kilo verip amacına ulaştı.
Fakat daha sonra vücuduna oldukça zarar veren bu diyet sebebiyle bağışıklık sistemi çöktü.
Ünlü oyuncu bu nedenle istediğinden çok daha fazla kilo verdiğini açıklamıştı.
17 kilo veren Ufuk Özkan'ın sağlık sorunları bununla da kalmadı. Oyuncunun karaciğerleri iflas etti.
Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Özkan geçtiğimiz günlerde doktora başvurdu. Yapılan kontroller sonrası oyuncunun siroz hastası olduğu ortaya çıktı.
Hastalığın üçüncü evresinde olan ve 12 ay içinde karaciğer nakli olması gereken Özkan, aldığı haberle yıkıldı. Yakın dostları tarafından sevgi çemberine alınan Özkan'ın nakil için sıraya girdiği belirtildi.
Sanat camiasını ve sevenlerini üzen haber sonrası Ufuk Özkan'dan ilk açıklama geldi. Ufuk Özkan'ın paylaşımına "Geniş Aile'n her zaman yanında" destek mesajları geldi...