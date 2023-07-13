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Haberler Magazin Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan üzen haber geldi!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan üzen haber geldi!

Birçok projede yer almış olan ünlü oyuncu Ufuk Özkan son olarak canlandıracağı rol için 5-6 kilo vermeyi hedeflerken yaptığı yanlış diyet ile 17 kilo vermiş ardından da bağışıklık sistemi çökmüştü. Ufuk Özkan'ın siroza yakalandığı ve doktorların 9 ila 12 ay ömür verdiği oyuncunun acilen organ nakli olması gerektiği ve bunun için sıraya girdiği öğrenildi. Bu haber sonrasında Ufuk Özkan'dan ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

Komedi dizileri ve filmlerinin aranılan ismi Ufuk Özkan'dan hayranlarını üzecek haber! Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren oyuncunun ciddi bir rahatsızlığın pençesinde olduğu ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan’dan üzen haber geldi!

Yer alacağı bir proje için sıkı bir diyet uygulayan ve Hollywood diyeti ile zayıflayan Ufuk Özkan, sağlığı bozulunca yanlış bir diyet programı ile bağışıklık sistemini çökerttiğini farketmişti.

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan’dan üzen haber geldi!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, Hollywod diyetiyle önceleri 5-6 kilo verip amacına ulaştı.

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan’dan üzen haber geldi!

Fakat daha sonra vücuduna oldukça zarar veren bu diyet sebebiyle bağışıklık sistemi çöktü.

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan’dan üzen haber geldi!

Ünlü oyuncu bu nedenle istediğinden çok daha fazla kilo verdiğini açıklamıştı.

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan’dan üzen haber geldi!

17 kilo veren Ufuk Özkan'ın sağlık sorunları bununla da kalmadı. Oyuncunun karaciğerleri iflas etti.

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan’dan üzen haber geldi!

Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Özkan geçtiğimiz günlerde doktora başvurdu. Yapılan kontroller sonrası oyuncunun siroz hastası olduğu ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan’dan üzen haber geldi!

Hastalığın üçüncü evresinde olan ve 12 ay içinde karaciğer nakli olması gereken Özkan, aldığı haberle yıkıldı. Yakın dostları tarafından sevgi çemberine alınan Özkan'ın nakil için sıraya girdiği belirtildi.

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan’dan üzen haber geldi!

Sanat camiasını ve sevenlerini üzen haber sonrası Ufuk Özkan'dan ilk açıklama geldi. Ufuk Özkan'ın paylaşımına "Geniş Aile'n her zaman yanında" destek mesajları geldi...

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