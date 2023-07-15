Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu ayrıldı mı?

İki ünlü oyuncular Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun birliktelikleri kadar ayrılıkları da çok konuşuldu. Mert Yazıcıoğlu, ayrıldıktan hemen sonra Dilan Çiçek Deniz'le aşk yaşamaya başladı.