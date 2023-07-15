Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu ayrıldı mı?

İki ünlü oyuncular Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun birliktelikleri kadar ayrılıkları da çok konuşuldu. Mert Yazıcıoğlu, ayrıldıktan hemen sonra Dilan Çiçek Deniz'le aşk yaşamaya başladı.
İki ünlü oyuncular Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun birliktelikleri kadar ayrılıkları da çok konuşuldu. Mert Yazıcıoğlu, ayrıldıktan hemen sonra Dilan Çiçek Deniz'le aşk yaşamaya başladı.
Ünlü çiftin Maldiv pozları ilgi odağı olmuştu. Ancak ünlü çiftten üzen haber bugün geldi.
AYRILDIKLARI İLERİ SÜRÜLDÜ
Gazete Magazin'de yer verilen habere göre Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu çiftinin ayrıldığı ileri sürüldü.
DİLAN ÇİÇEK DENİZ TAKİPTEN ÇIKARDI!
Sosyal medyada Yazıcıoğlu'nu takipten çıkaran Deniz'in aralarında anlaşmazlıklar olduğu ve fikir ayrılığı yaşadıkları için yollarını ayırdıkları söylentisi magazin gündeminde yer aldı.
AYRILIĞIN SEBEBİ O FOTOĞRAF MI?
Ayrılığın; Dilan'ın eski aşkı Furkan Andıç ile Mert Yazıcıoğlu'nun bir araya geldiği davet sonrası olması kafaları karıştırdı…
Yanlarında Dilan'ın küs olduğu, Furkan'ın sevgilisi Aybüke Pusat da vardı.