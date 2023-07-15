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Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu ayrıldı mı?

Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu ayrıldı mı?

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile geçtiğimiz aylarda Afra Saraçoğlu ile yollarını ayrılan Mert Yazıcıoğlu aşk yaşamaya başladı. İkilinin aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü çift hakkında şimdi ise şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu'nun ayrıldığı öne sürüldü.

İki ünlü oyuncular Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun birliktelikleri kadar ayrılıkları da çok konuşuldu. Mert Yazıcıoğlu, ayrıldıktan hemen sonra Dilan Çiçek Deniz'le aşk yaşamaya başladı.

Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu ayrıldı mı?

Ünlü çiftin Maldiv pozları ilgi odağı olmuştu. Ancak ünlü çiftten üzen haber bugün geldi.

Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu ayrıldı mı?

AYRILDIKLARI İLERİ SÜRÜLDÜ

Gazete Magazin'de yer verilen habere göre Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu çiftinin ayrıldığı ileri sürüldü.

Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu ayrıldı mı?

DİLAN ÇİÇEK DENİZ TAKİPTEN ÇIKARDI!

Sosyal medyada Yazıcıoğlu'nu takipten çıkaran Deniz'in aralarında anlaşmazlıklar olduğu ve fikir ayrılığı yaşadıkları için yollarını ayırdıkları söylentisi magazin gündeminde yer aldı.

Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu ayrıldı mı?

AYRILIĞIN SEBEBİ O FOTOĞRAF MI?

Ayrılığın; Dilan'ın eski aşkı Furkan Andıç ile Mert Yazıcıoğlu'nun bir araya geldiği davet sonrası olması kafaları karıştırdı…

Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu ayrıldı mı?

Yanlarında Dilan'ın küs olduğu, Furkan'ın sevgilisi Aybüke Pusat da vardı.

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