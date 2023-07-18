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Haberler Magazin Enis Arıkan isyan etti

Enis Arıkan isyan etti

Şimdilerde Alaçatı'daki evinde tatil yapan ünlü oyuncu Enis Arıkan, sosyal medya hesabından fotoğraf çektirmek için evine gelen hayranlarına, "Gelip kapımı çalmayın. Çok ayıp bir şey bu tanımadığınız insanın kapısını çalıp 'Fotoğraf çektirmek çektirebilir miyiz?' diyemezsiniz." diyerek tepki gösterdi.

Enis Arıkan yoğun geçen sezonun ardından tatile çıktı.

Enis Arıkan isyan etti

Yaz aylarını Alaçatı'daki evinde geçiren Arıkan, hayranlarının yoğun ve ısrarcı tavırlarından rahatsız oldu!

Enis Arıkan isyan etti

Ünlü oyuncu, tatilde yaşadığı olayı takipçileriyle paylaşıp isyan etti.

Enis Arıkan isyan etti

'DONLAYIM, ÇIPLAĞIM'

Enis Arıkan, kendisiyle fotoğraf çektirmek için çat kapı evine gelen hayranlarına "Donlayım, çıplağım gelmeyin artık'' diyerek tepki gösterdi.

Enis Arıkan isyan etti

'GELİP KAPIMI ÇALMAYIN'

Arıkan çektiği videoda "Tam çok taze olmuşken söyleyeyim; lütfen Alaçatı'daki evime gelmeyin kardeşim… Gelip kapımı çalmayın. Çok ayıp bir şey bu tanımadığınız insanın kapısını çalıp 'Fotoğraf çektirmek çektirebilir miyiz?' diyemezsiniz."

Enis Arıkan isyan etti

'İSTEMİYORUM SİZİ EVİMDE'

"Yıllar evvel de yatak odamdan bir herif çıkmıştı. Buyurun beyefendi dediğimde 'fotoğraf istiyorum' demişti. Yemin ediyorum size, daha yıldık gelmeyin kardeşim… Ayıp ya! Tamam tatlıyız çok şekeriz. Zıkkımın dibi istemiyorum evimde sizi istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Enis Arıkan isyan etti

Yaşanan bu durumdan rahatsız olduğunu dile getiren oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

"Donlayım, çıplağım gelmeyin artık… Kameralardan görüyorum fotoğraf için geldiklerini… Yanımda kişileri gönderirim."

'KOSKOCA İNSANLAR GELİYOR'

"Onlar da güle güle diyorlar… Koskoca insanlar geliyorlar sonra arkalarına baka baka gidiyorlar. Gidişleri de üzüyor beni…"

Enis Arıkan isyan etti

'TANIMADIĞIM İNSANI SEVMEM!'

"Neyim ben? Madame Tussauds Müzesi'ndeki balmumu heykel miyim de öyle ziyarete geliyorsunuz? Tanımadığım insanı sevmem, gelmeyin kapıma…"

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