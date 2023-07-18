Enis Arıkan isyan etti

Yaşanan bu durumdan rahatsız olduğunu dile getiren oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

"Donlayım, çıplağım gelmeyin artık… Kameralardan görüyorum fotoğraf için geldiklerini… Yanımda kişileri gönderirim."

'KOSKOCA İNSANLAR GELİYOR'

"Onlar da güle güle diyorlar… Koskoca insanlar geliyorlar sonra arkalarına baka baka gidiyorlar. Gidişleri de üzüyor beni…"