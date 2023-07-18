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Haberler Magazin Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten'den düşman çatlatan pozlar!

Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten'den düşman çatlatan pozlar!

Geçtiğimiz yıl kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu ve çift tüm dikkatleri üzerine çekti. Aşk tazeleyen ikili, pozlarıyla adeta düşman çatlattı.

Seda Sayan, geçen yıl kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile sürpriz bir şekilde dünyaevine girmişti. Oğlu Oğulcan Engin'in katılmadığı düğün olay yaratmış, magazin gündemine damga vurmuştu.

Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten’den düşman çatlatan pozlar!

Mutlu birliktelikleriyle göz dolduran çift, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar ile sık sık adlarından söz ettiriyor.

Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten’den düşman çatlatan pozlar!

Herkesin ilişkilerine kısa sürer gözüyle baktığı çift, geçen günlerde evliliklerinde 1. yılı doldurmuştu.

Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten’den düşman çatlatan pozlar!

Son olarak ise Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten aşk tazeledi. Seda Sayan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten’den düşman çatlatan pozlar!

İşte Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten'in düşman çatlatan pozları...

Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten’den düşman çatlatan pozlar!

İkiliye, sosyal medyadan "Aşk en çok size yakışıyor", "Sonsuza dek sürsün bu sevginiz", "Rabbim bir ömür daim etsin mutluluğunuzu" yorumları yağdı.

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