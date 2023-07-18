Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten’den düşman çatlatan pozlar!

Seda Sayan, geçen yıl kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile sürpriz bir şekilde dünyaevine girmişti. Oğlu Oğulcan Engin'in katılmadığı düğün olay yaratmış, magazin gündemine damga vurmuştu.
Seda Sayan, geçen yıl kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile sürpriz bir şekilde dünyaevine girmişti. Oğlu Oğulcan Engin'in katılmadığı düğün olay yaratmış, magazin gündemine damga vurmuştu.
Mutlu birliktelikleriyle göz dolduran çift, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar ile sık sık adlarından söz ettiriyor.
Herkesin ilişkilerine kısa sürer gözüyle baktığı çift, geçen günlerde evliliklerinde 1. yılı doldurmuştu.
Son olarak ise Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten aşk tazeledi. Seda Sayan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.
İşte Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten'in düşman çatlatan pozları...
İkiliye, sosyal medyadan "Aşk en çok size yakışıyor", "Sonsuza dek sürsün bu sevginiz", "Rabbim bir ömür daim etsin mutluluğunuzu" yorumları yağdı.