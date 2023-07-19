Özkan Uğur’un eşinden duygulandıran paylaşım!

MFÖ grubunun üyelerinden usta sanatçı Özkan Uğur, 69 yaşında hayata ve sevenlerine veda etti. Daha önce üç kez lenf kanserini yenen sanatçı Özkan Uğur, uzun süredir yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
MFÖ grubunun üyelerinden usta sanatçı Özkan Uğur, 69 yaşında hayata ve sevenlerine veda etti. Daha önce üç kez lenf kanserini yenen sanatçı Özkan Uğur, uzun süredir yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Özkan Uğur'un ölüm haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" sözleriyle duyurmuştu.
Vefat haberi ile tüm sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğan Özkan Uğur, son yolculuğuna uğurlanmıştı. AKM'de düzenlenen törende Mahsar Alanson ve Fuat Güner yol arkadaşlarına şarkı sözleriyle veda ederken gözyaşlarına boğulmuştu.
Mazhar Alanson ve Fuat Güner, şu sözleri kullanmıştı:
Özkancım şuanda burada olduğunu hissediyorum. Zaten gönüllerimizde her zaman kalacak, konuşma hazırlayamadım ama. 2-3 gündür halimiz darmaduman. Eşi ve oğlu Alişan'a başsağlığı diliyorum. O gün gittik herkes üzgün ağlıyor. Derken Özkan'ın meşhur sözleri vardır. Üçümüz arabada kimsenin anlamasını istemediğimiz mevzuları kuş diliyle konuşurduk. Özkan'ın yeteneği konusunda başarısı, yeteneği tartışılmaz. Onu herkes biliyor. Biz yakınları zaten biliyoruz. Özkancım herhalde yetenekli olduğunu için için biliyordun, hissediyordun.
"SENİ GÖREBİLDİĞİMİZ YER RÜYALAR ARTIK"
Ama bu kadar sevileceğini herhalde sen de bilmiyordun. Görüyorsun meğer bütün Türkiye severmiş. Tanıyan, tanımayan herkes biz nasıl unutacağız, ne yapacağız. Çaresiziz. Ele güne karşı yapamaz, böyle de olmaz ki. Nasıl gittin Özkan'ım böyle bırakılmaz. Gözyaşlarımız bitti mi sandı. Seni görebildiğimiz yer rüyalara. AYRILDIK ÖZKAN'IM.
Aysun Aslan Uğur, 34 yıllık eşi Özkan Uğur'un ardından duygusal bir paylaşım yaptı. "Şimdi nasıl olacak Özkan'ım" diyen Aysun Aslan Uğur'un sözleri yürek yaktı.
İşte Aysun Aslan Uğur'un o paylaşımı:
"Kendimi o kadar eksilmiş, kederli ve yorgun hissediyorum ki…
Bir olduğumuz bunca yılın ardından seni görmeden, sesini duymadan, yamacımda hissetmeden, birbirimizi eleştirmeden, dalga geçmeden, kavga edip barışmadan, birlikte kahkaha atmadan, nasıl olacak Özkan'ım? Genç ruhlarımız birbirine olan sevgisini yitirmeden birlikte yaşlanacağız bu dünyada sanıyordum. Bundan sonrası sensiz bir kara delik. Seni bu boyuttan uğurladık. Artık başka bir boyutta; hep olduğun gibi hiç bir varlığı incitmeden akacaksın.
Acımızı paylaşan, her derdimize deva olan yakın dostlarımıza, arkadaşlarımıza, telefon ve mesajlarını cevaplayacak güç bulamadığım tanıdık tanımadık tüm sevenlerine, dualarınıza sonsuz teşekkür ediyorum…Uğurlar olsun, hep içimizde olacaksın canımın içi. Ardında bıraktıklarınla, tertemiz kalbinle hiç unutulmayacaksın... Sevenlerin hiç eksilmeyecek, sanatının ışığıyla daha çok kuşakları aydınlatacaksın. Nur içinde yat… Mekanın Cennet olsun Özkan'ım. Hepimizin başı sağ olsun."