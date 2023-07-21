Pınar Deniz aileye girdi! Ufukta evlilik mi var?

Kaan Yıldırım ile bir süredir aşk yaşayan Pınar Deniz, aileye girdi. Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım ile aralarından su sızmayan Deniz, bu kez de yakışıklı oyuncunun annesi Seyhan Yıldırım ile Instagram'da takipleşmeye başladı.