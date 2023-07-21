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Haberler Magazin Pınar Deniz aileye girdi! Ufukta evlilik mi var?

Pınar Deniz aileye girdi! Ufukta evlilik mi var?

Bir süredir meslektaşı Kaan Yıldırım ile birliktelik yaşayan ünlü oyuncu Pınar Deniz, müstakbel kayınvalidesi Seyhan Yıldırım ile tanıştı. İkili sosyal medyadan da takipleşmeye başladı. Bu detay 'ufukta evlilik mi var?' sorusunu akıllara getirdi.

Kaan Yıldırım ile bir süredir aşk yaşayan Pınar Deniz, aileye girdi. Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım ile aralarından su sızmayan Deniz, bu kez de yakışıklı oyuncunun annesi Seyhan Yıldırım ile Instagram'da takipleşmeye başladı.

Pınar Deniz aileye girdi! Ufukta evlilik mi var?

Takvim'in haberine göre; Yaklaşık 1 yıldır Kaan Yıldırım ile doludizgin bir aşk yaşayan Pınar Deniz, aradığı mutluluğu geç de olsa bulmuştu.

Pınar Deniz aileye girdi! Ufukta evlilik mi var?

Aşkları tam gaz devam çift, bu yaz bol bol tatil yaptı. Yıldırım ile Bodrum'a giden Deniz, ardından Yunanistan son olarak da İtalya'ya gitmişti.

Pınar Deniz aileye girdi! Ufukta evlilik mi var?

Sezonun yorgunluğunu atan güzel oyuncu, sosyal medyadan da bu anlarını yayınlamıştı.

Pınar Deniz aileye girdi! Ufukta evlilik mi var?

Deniz ve Yıldırım'ın aşklarına ilk onay verenlerden biri de abla Nilüfer Yıldırım olmuştu.

Pınar Deniz aileye girdi! Ufukta evlilik mi var?

Hatta abla Yıldırım ve Deniz sosyal medyadan birbirlerini takibe başlamıştı.

Pınar Deniz aileye girdi! Ufukta evlilik mi var?

"NİKAH BEKLİYORUZ"

Güzel oyuncunun fotoğraflarına beğeniler atan Nilüfer Yıldırım ve Pınar Deniz'in aralarından su sızmazken, Deniz bu kez de anne Seyhan Yıldırım ile gönlünü kazandı.

Pınar Deniz aileye girdi! Ufukta evlilik mi var?

Abla Nilüfer Yıldırım ile sık sık bir araya gelen ve fırsat buldukça görüşen Pınar Deniz, anne Seyhan Yıldırım'la da görüşmeye başladı.

Pınar Deniz aileye girdi! Ufukta evlilik mi var?

Bu arada Kaan Yıldırım ile ilişkileri evliliğe doğru giden Pınar Deniz, anne Seyhan Yıldırım'ı da sosyal medyadan takip etmeye başladı.

Pınar Deniz aileye girdi! Ufukta evlilik mi var?

Güzel oyuncuya, "Aileye girdin", "Yakında nikah bekliyoruz" ve "Müstakbel kayınvalidenin de gözüne girdin" gibi yorumlar yapıldı.

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